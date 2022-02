Terelu Campos corta la emisión de 'Viva la Vida' y estalla contra el tío de Rocío Carrasco: "¡Qué vergüenza!"

Terelu Campos se ha pronunciado sobre la polémica llamada que hizo durante la emisión de 'El Precio del silencio' José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano. En concreto, le dedicó unas contundentes palabras a su sobrina, Rocío Carrasco que hizo que Vázquez y todos los colaboradores que se encontraban en plató pusiesen el grito en el cielo.

"Con tantos homenajes como le hacéis a Rocío Jurado, ¿no crees que se le caería la cara de vergüenza si viera que desmienten a su hija un episodio tan grave que ha vivido? Con esta llamada nos estamos dando cuenta de a qué tipo de personas se enfrenta Rocío, a unas desalmadas", reflexionaba Jorge Javier Vázquez, dirigiéndose a José Antonio.

La hija de la Jurado, pese a las duras palabras que estaba escuchando por parte de su familiar, decidió guardar silencio ante esos ataques del marido de su tía. "No cuenta la verdad. No nos la creemos ninguno", llegó a decir en directo, dejando sin palabras a los espectadores y a los que se encontraban comentando ese programa junto a Carrasco.

Terelu, que tiene una estupenda relación con Rocío Carrasco, ha estallado en 'Viva la Vida' cuando ha visto la intervención de José Antonio y ha exclamado lo siguiente, según recoge Lecturas. "¡Qué vergüenza!. Se te puede ir la olla en un momento dado pero al día siguiente lo reconoces. Cuestionar algo de esa gravedad en su momento y ahora también con ese desprecio absoluto a una sobrina. Pero no a una sobrina, a un ser humano...¡Qué horror y qué vergüenza!", ha manifestado la hija de María Teresa Campos, visiblemente enfadada.









Además, añadía que "si estuviera Rocío Jurado no tendrían c... de hacer eso". Todas las Campos están volcadas en el testimonio de Rocío Carrasco y saben todo lo que ha vivido estos años así como los verdaderos motivos por los que se ha distanciado con su familia y con su hija, Rocío Flores. Por tanto, con esta defensa, queda muy claro la postura que mantienen en el clan Campos con Rocío Carrasco. La siguen apoyando y cargan contra todos aquellos que la atacan, como ha ocurrido con su tío y marido, José Antonio.

Así explotó el tío de Rocío ante la sorpresa de su sobrina: "Me he equivocado al llamar porque era luchar contra Goliat"





"¿La opinión de Rocío es la única que cuenta? No la estoy pisoteando estoy diciendo las dudas que me producen los hechos que cuenta", decía dejando claro que, en su opinión, su sobrina "no cuenta la verdad".

"Ningún familiar nos creemos completamente la agresión de Rocío Flores a Rocío Carrasco. Me he equivocado al llamar porque era luchar contra Goliat. Quiero que se me dé la oportunidad de poder contestar a todo lo que se ha dicho y dar mi opinión", zanjaba.

Por lo tanto, el marido de Gloria Mohedano confesó que él lo único que quería aclarar es que no se cree la versión de Rocío Carrasco sobre lo que le pasó con su hija, Rocío Flores. "Yo conozco la otra versión. Me extraña creer que en una discusión que empieza en la cocina y termina más lejos no intervenga Fidel Albiac".