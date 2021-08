Terelu Campos hace público el llamativo episodio que vivió con un exitoso cantante: "Me tiró los trastos"

Desde que María Teresa Campos volvió a la televisión, Las Campos ha vuelto a acaparar los espacios de Telecinco. Por este mismo motivo, Terelu Campos se ha convertido en una colaboradora habitual de 'Viva la vida' junto a su hija, Alejandra Rubio, y su hermana, Carmen Borrego. Asimismo, han vuelto a protagonizar llamativas noticias en 'Sálvame'.

Actualmente, Terelu se encuentra en boca de los colaboradores de Telecinco por su batalla abierta con Lydia Lozano. Esto se debe a que Lozano ha vuelto a poner sobre la mesa una polémica que a las hermanas les costó mucho cerrar. La colaboradora recordó las palabras que Antonio David pronunció sobre la existencia de un hermano secreto de las colaboradoras fruto de la relación de su difunto padre con una mujer desconocida. Un tema que lograron cerrar tras amenazar con tomar acciones legales.

Por otro lado, la colaboradora de 'Viva la vida' dedicó unas palabras, en su blog de 'Lecturas', a Charly, el marido de Lozano. Estas palabras parecieron molestar a la comunicadora, quien no dudó en responder a su compañera: "Si a ti te molesta que hablen de tu hija, no hables de Charly y mi marido no trabaja como tu hija en 'Viva la vida". Sumado a esto, Terelu también ha protagonizado varios enfrentamientos con Kiko Hernández por los comentaros que hace sobre su hija.

Terelu se mostró muy melancólica en el blog y quiso recordar los buenos momentos en Gabana, una mítica discoteca de Madrid en la que coincidió muchas veces con el marido de Lydia Lozano. No obstante, no fue al único personaje que mencionó en las líneas, ya que quiso recordar lo bien que lo pasaba aquellas noches. "Hoy quiero hablaros de uno de los sitios de ocio nocturno en el que más he disfrutado. Hablo del desaparecido Gabana. He vivido muchas cosas buenas allí. Ha sido mi refugio y mi lugar de ocio por excelencia. Este sitio representa a uno de los hombres más importantes de mi vida: Tito Pajares", comenzaba contando.









"Es uno de mis más grandes amigos y, actualmente, es la pareja de Sofía Mazagatos, con la que tiene una niña maravillosa", sentenció, haciendo referencia a la gran amistad que mantienen. "No se me olvidan las especulaciones de Lydia respecto a mi relación de amistad con Tito Pajares, que nos hicieron mucho daño. Qué difícil que no se pueda entender la amistad entre un hombre y una mujer. Me parece tan retrógrado, me parece tan antiguo", lamentó, dirigiéndose una vez más a Lozano.

"Yo dije: '¿Qué está pasando?'"

"Recuerdo que, cuando me separé de una de mis parejas, Tito Pajares se ponía muy nervioso por cuidarme cuando iba por allí. Se preocupaba de que alguien me pudiera grabar dentro cuando iba sola y la prensa me perseguía. Mi mesa estaba en un rincón en la parte superior del reservado donde se controlaba la pista de baile. Tito ha llegado a ponerme en la mesa hasta un jarrón con flores. Un día le dije: '¿Por qué no pones una foto mía en mi rincón?'. Él me contestó que se me iba la cabeza. Para mí, Gabana era llegar, estar con mis amigos, charlar hasta quedarme sin voz. Os confieso que, cuando iba sola con mi amiga Toñi y salíamos a bailar, Tito me ponía a Marcos, responsable de seguridad, para que no se me acercara nadie. Así no había quien ligase porque me apartaba a todos los chicos", recordaba.

Asimismo, la comunicadora también contó algunos de los populares personajes con los que coincidió en la discoteca: "No ha habido ninguna figura importante nacional o internacional que no pasara por Gabana, y eso lo han visto mis ojos". "Recuerdo un día que coincidí con Luis Miguel y que, incluso, me tiró los trastos, y yo dije: '¿Qué está pasando?'. Yo lo había contratado, muchas veces, para cantar en el programa de Hermida y de mi madre", desveló Terelu.





"También me he encontrado allí, en varias ocasiones, con el rey Felipe VI cuando era príncipe y con Marujita Díaz, sentada en su rincón favorito, acompañada de sus chorbitos. Por cierto, coincidía muchas veces con Lydia Lozano y su marido. En esa época, Charly me saludaba y éramos colegas. Muchos años después, he llegado a encontrármelo con Kiko Matamoros en el AVE de Málaga y el marido de Lydia no me ha mirado ni a la cara", zanjaba.