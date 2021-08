Las cámaras captan un detalle de la casa de Terelu que descoloca a la audiencia

Terelu Campos se encuentra en su casa de Málaga para disfrutar de las vacaciones de verano junto a su hija Alejandra Rubio. Sin embargo, la colaboradora quiso interrumpir sus días de descanso para intervenir en 'Viva la vida' a través de una conexión en directo y contestar a Kiko Hernández por los comentarios que hizo sobre su hija en 'Sálvame'.

Aunque la hija de María Teresa Campos siempre intenta mantenerse al margen de este tipo de polémicas, no ha podido evitar salir en defensa de su hija. Es por esto por lo que decidió conectar con Toñi Moreno y se mostró muy clara y dura con quien fue su compañero de trabajo.

"Kiko sabe que lo que más te duele son tus hijos, yo no querría que ni el aire rozara a sus hijas.. Yo sé que Alejandra trabaja en este medio y tiene que aceptar las críticas, pero tienen que ser para construir, y esas bienvenidas sean", comenzaba diciendo la comunicadora, dirigiéndose directamente al colaborador de 'Sálvame'.

"¿Hasta cuándo, Kiko? Una persona con tu bagaje y con tu edad tiene que saber cuándo parar, ya no vale el perdón, si de verdad sientes pedir perdón hazlo, pero si no lo sientes no… Yo ya estoy en un punto de mi vida en el que el perdón no me vale… Cuando uno tiene la fuerza televisiva que tú tienes y que yo he alabado toda mi vida es innecesario hacer lo que haces, hay cosas que restan en vez de sumar", agregaba.









"¿Y limpiar el sofá para cuándo?"

"Puedes reírte de mí cuando salgo en bañador, pero no se juega con la profesionalidad de un compañero, con el trabajo de los demás no se juega… A mí no me duele que tú te rías de mí, pero no se tira por tierra el trabajo de más de 35 años de nadie, porque yo he trabajado mucho y bien, y sigo trabajando aunque menos de lo que querría, pero sigo haciéndolo lo mejor que sé y que puedo", zanjaba.

No obstante, lo que acaparó la atención de su intervención no fueron sus palabras, sino un llamativo detalle que las cámaras captaron en su casa y del que los espectadores no tardaron en percatarse. De manera inmediata, como es habitual, la audiencia reaccionó en las redes sociales sobre lo que tanto les había llamado la atención.

La audiencia no pudo evitar señalar lo sucio que estaba el sofá en el que estaba sentada la colaboradora mientras hablaba con sus compañeros: "¿Y limpiar el sofá para cuándo? Ríete de los piojos, a saber de qué serán los manchurrones", "Terelu muy pija ella, pero es una hortera y el sofá con manchas", "He visto sofás en contenedores más limpios que el sofá de la Terelu", "No puedo dejar de mirar la suciedad del sofá de Terelu" o "Quien más cree que Kiko H se las va a soplar las palabras de Terelu y va a atacar a Terelu con las manchas del sofá? 3,2,1 hagan apuestas", eran algunos de los comentarios que acapararon las redes.

Quien más cree que Kiko H se las va a soplar las palabras de Terelu y va a atacar a Terelu con las manchas del sofá? 3,2,1 hagan apuestas #VivaLaVida427 — Cherryboomerang (@Cherryboomeran2) August 8, 2021

He visto sofás en contenedores más limpios que el sofá de la Terelu #VivaLaVida427 — Cherry Batasuna (@Chunlihentai) August 8, 2021

Terelu muy pija ella, pero es una hortera y el sofá con manchas!!#VivaLaVida427pic.twitter.com/FACZZklRxr — Andrés Aguilera (@Andres_eltallo) August 8, 2021

#JusticiaFloresMoreno9A#FloresMorenoSiempre Y limpiar el Sofa Pa Cuando ? @terelu_campos riete de los piojos ,a saber de que seran los manchurrones pic.twitter.com/CNQC4zp3CR — Jordi Perez Guerrero (YO TAMPOCO TENGO COÑO ) (@jordiperezguer) August 9, 2021

No puedo dejar de mirar la suciedad del sofá de Terelu pic.twitter.com/geGpNPV9Y1 — Jon_ ?? (@JoniPod) August 8, 2021