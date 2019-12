El tenso momento entre Mila Ximénez y Alba Carrillo en la final de GH VIP que ha terminado en amenaza

La final de 'Gran Hermano VIP' que ha dejado como ganadora a Adara Molinero ha estado plagada de momentos emotivos, pero también de algún instante de gran tensión. Alba y Mila, las otras dos finalistas, han sido las protagonistas de un enfrentamiento que ha estado muy cerca de acabar con Mila Ximénez fuera del plató.

Todo comenzaba con normalidad, con la llegada de Alba Carrillo y Adara Molinero al plató de 'Telecinco' para conocer a la ganadora de la séptima edición del concurso. Tras los clásicos saludos a los familiares y amigos han pasado a ver los vídeos recopilatorios de su paso por el reality.

Alba y Mila observan cómo ha sido su relación dentro de la casa #VivaGranHermano pic.twitter.com/zsRNJbZOI8 — Gran Hermano (@ghoficial) December 19, 2019

En ese momento ha sido cuando Alba, al ver un vídeo de los instantes más tensos con Mila a lo largo del paso por la casa de Gran Hermano, ha preferido abstenerse de emitir comentarios diciendo: “Me duele ver estos vídeos, a veces he pensado que me tenía asco. Prefiero no decir nada hoy y ser generosa con ella”.

Alba, sobre Mila: "Me duele, entonces prefiero no decir nada hoy" #VivaGranHermano pic.twitter.com/nQPpz9rRlG — Gran Hermano (@ghoficial) December 19, 2019

Algo que a Mila Ximénez no le ha sentado nada bien. “Hoy conmigo no, hoy, no”, ha espetado Mila, llegando incluso a amenazar con abandonar la gala.

Por su parte Alba ha zanjado la disputa añadiendo: “No vas a hablar ahí todo lo que has hablado y luego nos vas a escuchar. Tú te llevas mal conmigo, yo, hasta el final me he portado muy bien contigo y tú lo sabes”.