¿Tener canas evita que te quedes calvo?: Boticaria García explica la verdad sobre este mito

'Zapeando' es un espacio informativo que suele destacar sobre el resto por dar un toque de humor a la actualidad. Asimismo, la relación entre los colaboradores también suele formar parte del espacio, dado que siempre se están metiendo los unos con los otros y lanzando bromas. Al igual que los divertidos momentos que suelen regalar a los espectadores. Por otro lado, desde el inicio de la pandemia, dedican una sección al coronavirus de la mano de Boticaria García.

No obstante, en otras ocasiones, resuelven otras dudas respecto a la alimentación o el cuerpo humano. Esta vez, la experta ha hablado de las canas, concretamente del motivo por el que salen, si evitan la calvicie o si arrancan una supone su reaparición multiplicada. "La primera teoría popular es que la primera cana aparece en la cabeza, pero la primera puede aparecer en otras zonas del cuerpo como el bigote, los brazos, en las cejas, oídos, pestañas, piernas...", comienza desmintiendo la experta.

"La frase 'el que canea no calvea' ¿Es verdadero o falso?", quiso saber Valeria Ros, haciendo referencia a que se dice que quienes tienen canas no se quedarán calvos. "Esto es falso", aseguraba Boticaria. "Tenemos el ejemplo de Richard Gere, George Clooney, Albert Einstein... Con estos referentes, algunos piensan que si le salen canas no se quedan calvos. Pero eso es mentira porque las canas son la ausencia de pigmentación en el cabello y la caída del cabello está relacionada con el ciclo capilar", explica. "Si vives mucho y no se te cae el pelo, tu pelo terminará siendo blanco. Básicamente, es que no te has quedado calvo", insiste, dejando claro que una cosa no tiene que ver con la otra.









"¿Si te arrancas una cana, te salen siete?"

"Si te arrancas una cana, te salen siete", planteaba Quique Peinado. "Eso también es falso", apunta la colaboradora de 'Zapeando'. "Cuando uno se arranca una cana, en el folículo sale otra cana, pero no proliferan los folículos pilosos canosos. Es decir, no te salen más folículos. Te sale la misma cana otra vez", cuenta García al respecto, haciendo referencia a que la cana no se multiplica, simplemente, vuelve a aparecer.

"No animamos a nadie a que se arranque las canas, pero sí puede ocurrir que se dañe el folículo piloso al arrancarse y, luego, no salga nada", reconoce la experta, poniendo sobre la mesa la posibilidad de que desaparezcan las canas cuando se arrancan. "No animo a nadie a pegar tirones a sus canas", insiste la también nutricionista. "Pero no salen siete por cada una que te arrancas", aclara. Al igual que revela que "teñirse el pelo no hace que salgan más canas porque se tiñe lo de fuera, no el folículo piloso".