Telecinco destapa los audios que reflejan la verdadera personalidad de Rocío Flores

Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco, intentó por todos los medios que los audios que ha emitido 'Socialité' no vieran la luz. Su entorno también seguía con atención cada noticia de ella y esta exclusiva. Finalmente, el programa de Patiño ha hecho públicos unos archivos que destapan la verdadera personalidad de la colaboradora de Ana Rosa Quintana.

En esos audios, escuchamos a una Rocío Flores feliz y tranquila en compañía de sus amigos y de una forma que jamás habíamos oído.Llega a escucharse cómo canta una canción de Niña Pastori. Así lo describía la voz en off del vídeo emitido en 'Socialité': "Unos audios que han permanecido ocultos durante más de tres años pero que hoy por fin recuperamos para que el gran público pueda escucharlos íntegramente. Seguramente con bastante sueño y exceso de deshidratación, Rocío Flores se lo está pasando pipa y sus amigos también. Tanto que incluso hay una amiga graciosa que le pide que continúe".

Además, dicha voz que acompañaba a la pieza de 'Socialité' añadía que "esta impresionante actuación nos deja dos conclusiones. La primera de ellas es que Isabel Pantoja tenía razón. Y la segunda es que ahora entoncedemos por qué Antonio David quería llevar a su hijo a un talent musical. Estaba claro que a Rocío Flores no le iban a dejar ni rellenar la solicitud para el casting".

La hija de Antonio David Flores se encuentra actualmente atravesando un momento difícil y trata de solventar su dolor con su novio y amigos para llevar del mejor modo posible el mal trago que está suponiendo para ella la emisión del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Un desgarrador relato de su madre que, por supuesto, tampoco está siendo indiferente para Rocío Flores.

Laura Fa, Belén Esteban o Kiko Matamoros reaccionaron atónitos hace unos días a estos audios que tuvieron la oportunidad de escuchar en exclusiva en 'Sálvame' y tampoco han dejado indiferente a ningún espectador a través de redes sociales.

Así se dirigía Rocío Flores a su madre en 'El Programa de Ana Rosa': "Nadie te ha arrancado a tus hijos. Estamos aquí"

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores aprovechó su presencia en "El programa de Ana Rosa" - donde comenta "Supervivientes" - para mandar un mensaje directo a su madre y para denunciar la "insostenible situación" que está viviendo desde el estreno del documental protagonizado por su padre.

"Se juzga y prejuzga. Se dice y se dice. Hay muchas cosas que no son así. Las cosas no son así. Y cuando digo que no son así es la realidad. Yo conozco perfectamente a mi madre, mejor que nadie, y sé mejor que nadie lo que he vivido en casa de mi madre. Conozco perfectamente a mi padre, y sé mejor que nadie lo que he vivido en casa de mi padre. Se ha dicho que a mí se me ha criado en una casa con odio. En mi casa jamás se me ha provocado odio hacia mi madre. Jamás en la vida Nunca. Siempre lo he dicho. No tengo por qué mentir, es la realidad.", aseguraba visiblemente emocionada.

Una situación que la mantendría en vilo y por la que estaría recibiendo el apoyo de los suyos.