Telecinco amenazado con un boicot por el bulo de una entrevista a Pablo Iglesias inexistente

En estas fechas de crisis y confusión hay que tener especial cuidado con todos los bulos que corren sobre todo por las redes sociales y Whatsapp. No es de extrañar que desde que comenzase toda esta época de cuarentena que hayas recibido en tu dispositivo móvil alguna información sobre como combatir el COVID-19 desde el punto de vista sanitario, unas informaciones que en gran medida suelen ser falsas y desmentidas por las propias autoridades sanitarias.

Al igual que con asuntos sanitarios, hay que tener mucho cuidado con las fake news que corren por ahí, noticias que desvirtuan la realidad sin ningún motivo aparente detrás. Telecinco ha sido la última en ser víctima de un bulo que había provocado el llamamiento de un boicot a sus informativos en las últimas horas.

Pedro Piqueras y Pablo Iglesias durante una entrevista previa

Boicot a una entrevista inexistente entre Pablo Iglesias y Pedro Piqueras

Muchos han sido los usuarios en redes sociales que han compartido un mensaje que decía lo siguiente: "A ver si somos capaces de no poner esta noche Telecinco. Pedro Piqueras ha pactado una entrevista al podemita, el coletas, para que nos envíe un mensaje de los suyos,que ellos nos van a salvar y son los buenos ¡No poner telecinco esta noche Solo si se hace boicot a las cadenas."

Tras la repetición de este mensaje en varios perfiles de las redes sociales, han sido los propios presentadores de la cadena de Mediaset quienes han salido a través de las redes sociales a desmentir que dicha entrevista va a tener lugar.

La que más claro lo ha dejado y argumentado ha sido Isabel Jiménez, la periodista que está sustituyendo a Pedro Piqueras durante esta cuarentena. Con un mensaje en su perfil de Instagram ha querido zanjar de una vez esta fake news que afectaba a Informativos Telecinco: "Os espero esta noche, a las 20.45 en TELECINCO... (Por cierto, sabéis que yo nunca entro en este tipo de polémicas pero YA ESTÁ BIEN. NO ES MOMENTO) #noesmomentodefakenews #hayunequipodeprofesionalesqueloestádandotodo #respetoporfavor", se podía leer en la descripción acompañando a una foto repleta de texto donde argumentaba todo lo que estaba pasando.

En la imagen se podía leer el mensaje que estaba corriendo por redes sociales buscando fomentar este boicot a Informativos Telecinco, y una serie de razones que justificaban el porque este mensaje era una fake news. La primera razón que justifica Jiménez es que "Pedro Piqueras no presenta esta semana por el plan de contingencia de Mediaset para proteger a su personal y a sus presentadores". El segundo motivo de peso que escribía la presentadora era: "Hay un equipo humano detrás del informativo que se está dejando la piel para informar en una situación como esta, poniéndose en riesgo y renunciando a pasar estos momentos con sus familias".

Finalmente, cerraba este mensaje a favor de su equipo y en contra del boicot escribiéndo que: "Y no, no vamos a entrevistar a Pablo Iglesias. Tendremos a médicos y profesionales en directo. Solo por eso, pido respeto para mis compañeros. Gracias a los que no difundís este tipo de bulos".

En esta publicación, Isabel Jiménez ha recibido el apoyo de compañeras como la actriz Toni Acosta, la cantante Beatriz Luengo o la también presentadora de Mediaset Carlota Corredera, que han mandado ánimo a todo el equipo y han condenado la creación de este tipo de bulos

Ana Rosa Quintana también en contra de estos bulos y del boicot a Telecinco

Otra de las estrellas de la cadena que ha salido en defensa del equipo de Informativos Telecinco ha sido Ana Rosa Quintana. La veterana periodista es de las pocas que se mantiene en su silla de presentadora informando cada mañana, y ha estallado en Twitter en contra de quienes propagan un bulo que solo hace daño a la imagen de su cadena. "¡Basta ya!" se podía leer en su perfil de esta red social donde también informaba que Pedro Piqueras no se encuentra presentando esta semana y que sería algo normal una entrevista con Pablo Iglesias.

Está corriendo por las redes un bulo pidiendo el boicot al informativo de Piqueras. Es falso que esté convocado Pablo Iglesias, que sería muy normal si no estuviera en cuarentena y además Pedro Piqueras no está presentando el informativo esta semana.

Basta ya!!! — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) March 18, 2020

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Las lágrimas en la cara de Ana Rosa después de ver lo que hacen estos vecinos para afrontar la cuarentena​

Chenoa no puede creerse lo que ve cuando sale a aplaudir a los sanitarios: "No es medio normal, vergüenza"

Así son las Fake News en tiempos del coronavirus