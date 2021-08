Tamara Falcó, rota tras sufrir una dura pérdida: "Ahora me va a cuidar desde el cielo"

La diseñadora y colaboradora de televisión, Tamara Falcó, ha decidido recurrir a sus redes sociales para rendir un sentido homenaje a un ser querido tras su fallecimiento. Falcó ha recurrido a la hemeroteca para recuperar una imagen emotiva y así poder acompañar la publicación de un emotivo texto, al que han reaccionado rostros conocidos de nuestra sociedad y también de nuestra televisión como su compañera y amiga Nuria Roca.

Este finde semana se cumplía una semana del fallecimiento de Beatriz Arratia, la madre de Isabel Preysler. Estos últimos días se ha podido comprobar llos fuertes lazos sentimentales que todos los miembros de la familia tenían con la abuela de Támara Falcó, siendo especialmente fuerte, la relación que la abuela mantenía con sus nietos.





Tras unos días de ausencia, que la colaboradora de 'El Hormiguero' se había tomado para acompañar a su familia en este duro momento, la popular diseñadora ha querido compartir a través de sus redes sociales una publicación en la que la marquesa de Miñón ha querido despedirse públicamente de su abuela.

En la publicación en la que salen ambas juntas, en blanco y negro, aparecen abuela y nieta cuando esta aún era una niña y la acompaña junto con un texto en la que Támara expresa emotivamente la tristeza que le ha producido tener que despedirse de un ser tan querido para ella.

"Hay personas que cambian tu vida para mejor. Mi abuela Beba ha sido una de esas personas. Ha sido un ejemplo de elegancia, fortaleza, buen humor, cariño. Cuando me sentía sin fuerzas, iba y me acurrucaba a su lado y todo iba a mejor. Era constante, paciente, con una fe incorruptible", comenzó así, usando el nombre por el que cariñosamente le conocían en la familia, la dedicatoria a su abuela, en la que expresaba la buena relación que siempre les había mantenido unidas.

La entrañable despedida de Támara Falcó

Aferrándose a la fuerza de su fe, la famosa diseñadora, ha relatado la paz que siente consigo misma, sabiendo que su abuela siempre la acompañará allá a donde vaya. "Siento paz sabiendo que ha sido una de las elegidas de Dios y que ahora me va a cuidar desde el cielo. A mí y a todos".

A pesar de que esa fuerza de la fe pueda reconfortarla, Falcó no disimulaba la tristeza que le inundaba sabiendo que no podrá volver a verla. "Aun así, no puedo evitar que me caigan las lágrimas mientras que escribo esto, porque la echo de menos y siempre va a ser así".

Esta dura publicación para ella ha despertado las reacciones de la gente que la quiere y que han querido compartir con ella su dolor, como es el caso de Fernando Verdasco, marido de su hermana Ana Boyer. "No podía ser mejor persona", le escribía al tenista, yendo en este camino todos los mensajes que le han mandado sus más allegados en estos momentos tan difíciles para Támara.