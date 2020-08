Ana Boyer desvela el sexo del bebé que espera con Fernando Verdasco

Apenas quince días después de anunciar que espera su segundo hijo, Ana Boyer acaba de desvelar - mediante una exclusiva en la revista "Hola" - que Fernando Verdasco y ella tendrán otro niño, que sin duda viene a completar la felicidad de la pareja. La hija de Isabel Preysler, que se encuentra casi en el ecuador del embarazo, ha confesado que está "encantada. Nos daba igual que fuese chico o chica, pero que sea un niño es estupendo porque se llevará muy poco tiempo con Miguel y serán buenos compañeros de juegos".

Por el momento, Ana y Fernando no han decidido el nombre de su segundo hijo, ya que les gustan "cinco o seis"; pero lo que sí asegura es que no descartan tener algún hijo más, puesto que la socialité confiesa en la conocida revista que le apetecería tener una niña aunque "eso no está asegurado".

La abogada, a la que apenas se le nota todavía la tripita, sale de cuentas en Navidad. Sin duda, una fecha de lo más especial para dar la bienvenida al nuevo miembro de una de nuestras familias favoritas. Un regalo que viene para completar la felicidad no sólo de Ana y Verdasco - más enamorados que nunca - sino de todo el mediático clan. Y es que tanto Isabel Preysler como Tamara Falcó y Mario Vargas Llosa disfrutan muchísimo del pequeño Miguel, que cumplió un año el pasado mes de abril, cada vez que el tenista y la socialité pasan unos días en Madrid en la casa familiar de Puerta de Hierro.