Tamara Falcó y Cristina Pardo revelan las manías de Juan del Val y Nuria Roca como pareja: "A revisar esto"

Cada jueves, 'El Hormiguero' ocupa gran parte del espacio con la mesa de acutalidad con Cristina Pardo, Juan del Val, Nuria Roca y Tamara Falcó. Tras despedir al invitado del día, Pablo Motos dio paso a sus compañeros para hablar de los temas de actualidad. En esta ocasión, fueron Roca y Del Val quienes acapararon la atención al contar algunas de las intimidades de su matrimonio.

En primer lugar, el conductor del espacio de Trancas y Barrancas quiso comentar el estrés que le supone a los jóvenes que les llamen por teléfono. A raíz de esto, los tertulianos también hablaron de la "dependencia" que tienen en este sentido. Fue entonces cuando Falcó soltó una de las manías que tenían sus compañeros presentes como matrimonio.

"No entiendo que os llaméis 16 veces al día", señalaba la hija de Isabel Preysler, dirigiéndose directamente a la presentadora de 'La Roca' y al escritor. "Yo tampoco. No he traído el móvil porque me ha dado vergüenza por la cantidad de llamadas que teníamos, no es normal. Es terrible. A partir de mañana vamos a dejar de llamarnos", contestaba Roca, entre risas, reconociendo lo que había dicho su compañera.









"Hay un poquito de dependencia"



Mientras tanto, Juan del Val asentía. Ante esto, la ganadora de 'MasterChef Celebrity' contaba que se llaman hasta cuando uno de los dos está sacando al perro. "Nos podemos llamar al día como mínimo quince veces. Pero son conversaciones muy cortas", se defendía el escritor. "Ella me llama y me dice la noticia que ha salido, o lo que ha pasado en la tele, o me cuenta un cotilleo... Nos llamamos y nos contamos cosas. La verdad es que hay un poquito de dependencia", reconocía Del Val, aunque dejaba claro que es más por parte de Roca.

"Sí la hay. A partir de mañana vamos a revisar esto como pareja", aseguraba la presentadora, entre risas, señalando que llevan más de 23 años llamándose a todas horas. "En las épocas en las que no estamos... En las que hay un poquito menos de... Lo que quiero decir es que hay veces que yo no tengo tiempo de llamarte, tú a mí tampoco y no pasa nada. No es siempre la misma frecuencia", explicaba ella.

Por otro lado, cuando es escritor se metía con la gente que se señala entre ellos cuando se hacen un selfie, Pardo desveló otra de las costumbres del matrimonio. "Hoy he descubierto que tu mujer no te deja hacer las fotos", contaba la presentadora de 'Más vale tarde'. "Es verdad", corronoraba Del Val. "Desenfoca. Todas las fotos las saca mal o deja demasiado aire por arriba o por abajo", apuntaba Roca, explicando el motivo por el que no deja a su marido hacerle fotos. "Porque no me interesa", explicaba el escritor.