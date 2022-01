Tamara Falcó no da crédito ante la confesión de Cristina Pardo sobre su vida pasada: "No me digas eso"

Este miércoles, Pablo Motos ha recibido a Edurne en ‘El Hormiguero’. La cantante ha visitado el plató de Trancas y Barrancas para promocionar su nuevo disco que es una reedición de su anterior trabajo que lleva el sugerente título de ‘Catarsis Deluxe’ e incluye seis canciones inéditas. Después de anunciar que el primer single, ‘El amor no existe’, saldrá el próximo 4 de febrero y de hablar de su pasión por los funkos, ya que acumula “como 650”, el presentador dio por finalizada la entrevista y dio paso a la tertulia.

Esta vez, la mesa de actualidad formada por Cristina Pardo, Tamara Falcó, Juan del Val y Nuria Roca se ha adelantado a la noche del miércoles, dado que normalmente se hace los jueves. Como es habitual, el “polémico Juan del Val” ha puesto sobre la mesa algunos temas de los que quejarse: “Cuando los niños suspenden y el padre dice que es que es superdotado”.

“A lo mejor no… Es que como es tan inteligente, se aburre en clase… Es verdad”, contaba el colaborador muy sarcástico, entre risas. “Es que, ahora, no hay ninguno que suspenda porque es un vago. No, es que tiene altas capacidades”, señalaba el tertuliano muy irónico. “Cuando yo suspendía, nunca escuché decir en mi casa que era porque igual sor superdotada”, recordaba Cristina Pardo sobre su infancia, por lo que no pudo evitar reírse.





"He tenido mi edad de suspender"

De pronto, en ese momento, Tamara Falcó agarraba a la periodista por el brazo muy sorprendida. “No me digas eso. Tú no has suspendido nunca”, reaccionaba la ganadora de ‘MasterChef Celebrity’, dirigiéndose a Pardo, ya que no podía creer que hubiese tenido una etapa de suspender en el pasado dada su inteligencia. “He suspendido”, aseguraba la periodista de laSexta. “Mentira”, contestaba Falcó sin poder creerse lo que su compañera acababa de contar.

“Claro, he tenido mi edad de suspender, pero nunca oí a mis padres preguntarse si es que era yo superdotada y por eso estaba suspendiendo”, confesaba Pardo. “Mentira. Eso es imposible”, insistía la hija de Isabel Preysler, visiblemente descolocada ante sus palabras. “Antes te ponían los suspensos en letra roja y ponían ‘muy deficiente’”, recordaba Pablo Motos.

“A mi primo le ponían IS en rojo y mi tío Fernando le preguntaba a mi primo que quería decir y mi primo le decía: ‘insuperable, papá’”, contaba Falcó entre carcajadas. “El ‘muy deficiente’ era mi nota más habitual y en mi colegio nos colocaban en orden de listos. Entonces, de 37 en clase, yo estaba el número 36. Y yo no era ni superdotado ni nada”, contaba Del Val. “En mi clase, estaban en la primera fila los listos y atrás estábamos los tontos”, aseguraba el presentador. “Ahora es la excusa de que el niño es superdotado. Lo que tiene el niño es una alta capacidad para tocarse los…”, bromeaba el escritor.

