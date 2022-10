Susto en 'MasterChef Celebrity': una concursante, obligada a abandonar una prueba por un problema de salud

El lunes 12 de septiembre, Televisión Española (TVE) estrenaba una nueva edición de 'MasterChef Celebrity'. Se trata de la número siete y de ella saldrá el nuevo ganador del talent de cocina, que recibirá el título que actualmente ostentan Juanma Castaño y Miki Nadal, vencedores de la edición anterior, que además hicieron historia al compartir el premio.

Norma Duval, María Zurita, María Escoté, Lorena Castell, Nico Abad o Ruth Lorenzo son algunos de los aspirantes que han aceptado el reto, en una edición que está destacando por el "buen rollo" entre concursantes y, al mismo tiempo, por la elevada "exigencia" a la que nos tiene acostumbrados el formato.

El programa de este lunes era el sexto de la edición, y comenzó con Eduardo Navarrete repartiendo los platos de la primera prueba a los aspirantes. Una vez más, los postres eran los retos más complicados y los que menos gustan a los aspirantes. En esta ocasión, a Nico Abad le tocó el más difícil, aunque el de Manu Baqueiro tampoco se quedaba atrás.

Sin embargo, la protagonista indiscutible de la noche fue Norma Duval, aunque no precisamente por su buen hacer en la cocina. La concursante comenzaba con un delantal negro que arrastraba desde el programa anterior y tropezó en la primera prueba. Más tarde, le tocó ser capitana de los tres equipos, haciendo historia en 'MasterChef'. Todo ello en una prueba de exteriores que se desarrolló en Madrid Río y que fue un auténtico caos.

María Zurita, a punto de desmayarse en plena prueba de exteriores

A Duval, la capitanía le quedó realmente grande, y es que todos los aspirantes reclamaban su atención de forma constante y Duval se vio superada por la situación. Sin embargo, el peor momento lo vivió María Zurita, que tuvo que abandonar la prueba durante algunos minutos, ya que estuvo a punto de desmayarse.

A las dos horas de cocinado, su compañera de equipo, María Escoté, ya se preocupaba por su estado de salud y le aconsejaba parar un momento para reponer fuerzas. Minutos después, cuando llegaba a las cocinas, Lluis, ganador de la última edición de 'Maestros de la Costura', Zurita se veía obligada a pedir ayuda para dejar de cocinar.

"Me estoy mareando", repetía al equipo de 'MasterChef' que le sacaba de las cocinas. "He empezado a ver doble. Me temblaban las pierdas, me temblaba todo. Nadie me oía, yo creo que no tenía ni voz. He estado a punto de desmayarme", contaba la aspirante minutos después. A pesar de haber dejado a sus compañeros preocupados, la cosa ha quedado en un susto y Zurita se ha recuperado minutos más tarde.