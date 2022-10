Fernando Andina confiesa cómo es 'MasterChef' tras las cámaras: "Se pasa realmente mal"

'MasterChef' es uno de los realities más polémicos de nuestra televisión, dado que muchos señalan la dureza de los miembros del jurado o aseguran que manipular las pruebas para generar polémicas entre los concursantes. Además de los momentos de tensión que se suelen ver durante los cocinados, por el supuesto exceso de presión que ejercen sobre los aspirantes.

El último expulsado ha sido Fernando Andina, de la séptima edición de 'Masterchef Celebrity'. A raíz de esto, el actor ha contado en una entrevista para 'Hola' cómo ha sido su experiencia como concursante y cómo ha vivido el programa con la tensión que ello supone. Al igual que se ha mojado sobre algunos de sus compañeros y ha hablado de su relación con Patricia Conde.

"Hay mucha tensión. Las valoraciones de los jueces vienen después de dos horas de cocinado y los nervios están ahí", comenzaba contando sobre su paso por el programa de cocina, haciendo referencia a la presión que ha sentido. Asimismo, ha contado uno de los días que peor lo pasó: "El primer día, después de lo que me dijeron, me quedé sin palabras y me dio un fundido a negro. Me lo notaron y me preguntaba: ‘¿Pero qué narices estoy haciendo aquí en esta marcianada?’… así que se juntó un poco todo y que me quedé aturdido".









"Te vas cargando de responsabilidades"



De la misma manera, Andona reconoce que concursar en este talent culinario "es la mayor tensión que he vivido nunca": "Cuando Norma Duval decía que esto es lo más duro que había hecho en la vida, yo la entendía perfectamente. Y eso que he hecho teatro delante de mil trescientas personas. Sin embargo, sobre el escenario vas con el guion aprendido, un personaje muy trabajado, repites infinidad de veces la misma escena, es tu trabajo y lo que sabes hacer… pero esto no tiene nada que ver".

Al igual que ha reconocido haberlo pasado mal: "Claro, porque además la repercusión y difusión que tiene es diferente. Todo eso se junta y se va creando un monstruito en tu cabeza que te dice ‘hazlo bien, hazlo bien’. Y quieres que así sea por los profesores que has tenido, los restaurantes en los que te has preparado, porque te lo debes a ti mismo, a tu familia… Entonces, te vas cargando de responsabilidades. Y se pasa realmente mal".

Por otro lado, el intérprete ha sido muy sincero a la hora de responder cuál es su verdadera relación con Patricia Conde, dejando claro que no hay entre ellos más que una amistad: "Esa foto la publiqué como muestra de apoyo y afecto a una persona que va a ser amiga mía toda la vida. De hecho, en el programa me preguntaron si me gustaba Patricia y lo les dije que ‘¡a quién no!’. Es una mujer espectacular (...) No nos conocíamos. Solo de haber coincidido en algún evento, pero nos hemos hecho buenos amigos en el programa".