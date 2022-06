Susanna Griso vuelve a 'Espejo Público' y explica el sueño que ha cumplido tras pasar el covid: tras 25 años

En las últimas semanas, los contagios de coronavirus están volviendo a aumentar y los distintos rostros conocidos del mundo de la televisión también se están viendo afectados. Una de las últimas en anunciar su positivo era la presentadora de 'Espejo Público', Susanna Griso. La periodista no aparecía en el plató el pasado miércoles por la mañana, para sorpresa de los espectadores.

En su lugar, Roberto Brasero tomaba las riendas del programa, que continuaba con la mayor naturalidad posible, informando de la actualidad y haciendo hincapié en la situación política, la invasión de Rusia a Ucrania, el aumento de casos por coronavirus y la viruela del mono. Todo ello sin dar ninguna explicación sobre qué le ocurría a su presentadora habitual. Era ella misma, la que unas horas después daba la noticia de su contagio a través de sus redes sociales.

"He resistido con una gran sobreexposición, tanto es así que llegué a pensar que era casi inmune. Definitivamente, no lo soy", escribía la periodista, afirmando que ha dado positivo en coronavirus junto a una fotografía de un test positivo. "Más de dos años después y con tres dosis de vacuna, he caído", contaba la comunicadora, haciendo referencia a que se ha contagiado a pesar de haberse puesto hasta la tercera vacuna. "Por suerte, y gracias precisamente a la vacuna, los síntomas son leves y espero volver pronto a la tele. Gracias por preguntar", añadía.

La confesión de Susanna Griso tras su entrevista a Rafa Nadal

En su regreso, la presentadora de Antena 3 ha tenido la oportunidad de realizar una entrevista muy especial. En 'Espejo Público' ha podido charlar con Rafa Nadal, después de que el tenista haya logrado su 14º Roland Garros. El manacorí ha ganado de nuevo un torneo de Grand Slam, tras derrotar el pasado domingo al noruego Casper Ruud.





Al finalizar la entrevista, en la que han hablado de los problemas de la rodilla del tenista y de su posible retirada, entre otro temas, Griso ha querido darle la gracias a Nadal. "Rafa, de verdad. Te creces ante el castigo y es le mejor lección vital que nos puedes enseñar a todos. Y ya no hablo solo del tenis. Te lo agradezco muchísimo y también esta entrevista, que particularmente me hace mucha ilusión poder haberla realizado", le ha agradecido la presentadora de Antena 3.

Además, tras finalizar la conexión, Griso ha confesado la especial ilusión que le había esta entrevista. "Que pena tener que despedir", apuntaba. A lo que añadía: "Qué suerte que he dado negativo porque me hubiese perdido esta entrevista y hubiese estado en casa saltando en la cama diciendo, no puede ser que Roberto Brasero entreviste a Rafa Nadal". Por último, antes de despedirse ha asegurado: "Llevo 25 años pidiendo esta entrevista y se me resiste".