Eva González confiesa qué programa le gustaría presentar después de 'La Voz': más de allá de Antena 3

El pasado viernes 27 de mayo, Antena 3 estrenaba la tercera edición de 'La Voz Kids', de la mano de Eva González y con un equipo de cuatro coach entre los que podemos encontrar dos veteranos junto a dos novatos, que previamente sí han sido asesores. Aitana, David Bisbal, Pablo López y Sebastián Yatra son los encargados de ocupar los sillones del plató, de formar sus equipos y de ir eligiendo quién será su apuesta para la gran final.

En la presentación de la temporada, Antena 3 ha prometido "espectáculo, emoción y talento", en el que definen como "el talent show del momento". Además, han querido destacar los buenos datos de audiencia que han marcado cada entrega del formato previamente, que habitualmente se ubica en el prime time de la noche de los viernes.

Eva González es la encargada de conducir el formato y uno de los grandes pilares del mismo desde el año 2018. La presentadora llegó al mundo de la televisión en 2004, con distintas colaboraciones en espacios de Atresmedia. En 2007, se hizo con uno de los proyectos más importantes de su carrera, ya que estuvo al frente de 'Se llama copla' durante 9 años.

En 2013 hubo un punto de inflexión en su carrera, debido a su fichaje por TVE para presentar 'MasterChef'. Se convirtió entonces en la conductora del talent culinario durante seis años, en todas sus ediciones, tanto de concursantes anónimos como las versiones con celebritys. Después de una temporada alejada de los focos por el nacimiento de su hijo, en 2018, anunció su salto a Antena 3 para ponerse al frente de 'La Voz'.





Qué programa le gustaría liderar a Eva González

La presentadora ha explicado en una entrevista recogida por 'VerTele' que tipos de formatos son los que más le gusta presentar y a cuáles no diría que no en un futuro. En primer lugar, reconoce que le gustan "mucho" los programas de "entrevistas, aventuras y de viajes", pero al mismo tiempo asegura estar "muy bien" donde está ahora mismo, y es que solo tiene palabras bonitas para el programa de Antena 3.

"Me encantaría poder estar toda la vida presentando 'La Voz' porque me encanta y estoy muy cómoda, pero claro que hay otros formatos que también me gustan", ha afirmado, antes de realizar una confesión: "Tampoco diría que no a un concurso diario, depende del proyecto y del momento en el que fuese".

Por último, se ha atrevido a valorar su extensa carrera en la pequeña pantalla: "En veinte años de carrera a una le ha dado tiempo a presentar muchos tipos de programas distintos y en todos me he sentido cómoda. No ha habido ninguno en el que haya dicho "no estoy bien" o "no me gusta". Cuando digo que sí es porque el programa me gusta e intento dar lo mejor de mi misma".