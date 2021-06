Susanna Griso se sincera en Espejo Público y cuenta el ataque que sufrió en África: "Nos empieza a perseguir"

Tras informar de todas las noticias de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el plan de vacunación, Susanna Griso ha dado paso a la sección dedicada a la crónica social y al corazón, dirigida por Diego Revuelta.'Espejo Público' ha dedicado gran parte de su contenido a diferentes vídeos que se han hecho virales en internet y redes sociales.

Durante el espacio, la presentadora se ha aventurado a contar un detalle de su vida privada, lo que ya se ha convertido en algo habitual. Tanto que, tal y como propuso Revuelta, "esta sección tiene que cambiar de nombre", haciendo referencia a la costumbre que está adaptando su compañera de contar anécdotas personales. A raíz de esto, el copresentador ofreció al equipo que Griso tuviese su propia sección en 'Espejo Público' y la llame "Terapia".

Revuelta ha proyectado el vídeo de un elefante que se ha hecho viral, en el que se ve al animal colándose en la cocina de una casa de Tailandia por un agujero en la pared, en busca de algo de comida. Esto ha resultado ser una imagen muy llamativa para los colaboradores presentes en el plató de Antena 3, concretamente para la presentadora.

A raíz de esto, la conductora del espacio de Antena 3 ha confesado que ella también fue atacada por un elefante. La periodista ha asegurado que, durante un Safari que realizó en una de sus visitas a África, el animal se puso nervioso y les persiguió hasta intentar tumbar el vehículo en el que iban. La comunicadora pudo grabar aquel peligroso momento cuando el elefante adoptó una actitud agresiva, un vídeo que no ha dudado en mandar a la redacción de 'Espejo Público' para que el equipo lo emitiese en directo.









"Vamos a ver el ataque que sufrió Susanna", decía el copresentador para dar paso a las imágenes. "Esto lo ha grabado Susanna... Se enfada un momento el elefante... Ese momento ya ha sido. Tampoco esperéis más", describía Revuelta. "¿Ese ha sido el ataque Susanna?", le reprochaban los colaboradores. "Si claro, a lo mejor en tu imaginación", se burlaba Roberto Brasero.

"Hay un momento en el que empieza a perseguirme"

"Pero, ¿Qué vídeo os he enviado? Porque luego hay uno en el que se ve cómo nos empieza a perseguir...", se justificaba la presentadora. Tras ver la grabación, sus compañeros se han empezado a burlar por la manera en la que la presentadora había "exagerado" lo sucedido, ya que en el vídeo no se veía nada fuera de lo común, lo que les llevó a pensar que el encontronazo no había sido tan grave como describía la periodista.

"Salen del Jeep y allí se queda el elefante tan tranquilo", comentaba Brasero. "No, no. Me he equivocado con el vídeo", se justificaba la comunicadora, dejando claro que se trataba de un malentendido y que en otras imágenes se veía lo que ella había contado. "Además, nuestros compañeros han hecho han acercado la imagen para que se vea más cerca porque el elefante está a unos metros", confesaba el colaborador.

"He quedado fatal. Que hay un momento en el que empieza a perseguirme y, entonces, tenemos que retroceder con el coche", aseguraba Griso. "Tú estás allí, en África. Estás metida en el ambiente y vas en el Safari, te vas diciendo cosas y te acercas tu al elefante...", se burlaba Brasero. "Busco otra vez, que este no es el vídeo", reconocía la comunicadora para frenar las burlas de sus compañeros.