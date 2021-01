Susanna Griso interviene ante la burla de los colaboradores de 'Espejo Público' a Almeida por su altura

Este lunes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, recibieron a las puertas del Ayuntamiento de la capital, situado en Cibeles, a la comitiva de taxis que acompañará a los Reyes Magos. Durante este evento, una vez más, Almeida se convirtió en el centro de las miradas tras protagonizar un divertido momento.

El alcalde se animó a bailar la canción sudafricana Jerusalema junto Sus Majestades de Oriente en la atípica cabalgata de los Reyes Magos de este año. Como se esperaba, el vídeo del político no tardó en hacerse viral y fue muy comentado en redes sociales.

Dado el revuelo, el llamativo momento no tardó en llegar a los platós televisivos. Los colaboradores de 'Espejo Público' no pudieron evitar comentar el vídeo en el que se veía a Almeida formando parte del 'flashmob'. Asimismo, Susanna Griso se mostró muy sincera al respecto y lo analizó entre risas.

"Sabíamos que era bueno con los pies, pero lo que vamos a ver a continuación les va a sorprender", bromeó la presentadora del espacio de Antena 3 para dar paso al vídeo en el que se veía la coreografía del político.

"¿Pero dónde está Almeida?, que no le veo", comenzó diciendo Griso entre risas. "El más bajito Susanna", señaló Diego Revuelta, aguantando la risa. "Ay, pobre si casi no se le ve", agregó Lorena García.

"Es que claro a Almeida le pasa siempre un poco lo mismo que es el más bajito, está ahí, ¿no lo ves?", aseguró Revuelta. "Ahí, ahí", exclamaron para que los espectadores prestaran atención a la participación de Almeida dentro del grupo de baile.

"Ahora, ahora, ahora... es que me lo tapa el rey", reconoció la presentadora. "Pero él se echa a bailar, que es lo bueno", añadió Griso, haciendo alusión en la facilidad que tiene Almeida para mostrar su naturalidad. "Ah, sale al principio, si se pone el vídeo en bucle se le ve", comentó la comunicadora al encontrar en las imágenes a Begoña Villacís, quien pasó más desapercibida.

'Espejo Público'

Almeida sobre hielo

Pero no es la primera vez que el alcalde se hace viral. La semana pasada, Almeida protagonizó unas divertidas imágenes cuando se fue a patinar a la pista de hielo del Palacio de Cibeles para despedir el año. Tal y como el corroboró tras leer los comentarios, el patinaje no es su mejor aptitud. Sin embargo, como ya es costumbre en él, el político no dudó en tomárselo con humor: "Frozen versión municipal", comentó al subir el vídeo.