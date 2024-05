El Gobierno espera negativa oficial de Aragón a tratar la ley de memoria antes de ir al TC

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado que el Gobierno esperará la negativa oficial de Aragón a negociar su ley de memoria antes de acudir al Tribunal Constitucional.

El ministro ha reaccionado así, en los pasillos del Senado, al rechazo expresado por el presidente aragonés, Jorge Azcón, a sentarse en una reunión bilateral con el Ejecutivo para tratar la derogación de la ley de memoria democrática de su comunidad, tras el informe de la ONU que denuncia la invisibilización de las víctimas del franquismo.

"No voy a responder a manifestaciones públicas, sino a las oficiales y en caso de que los próximos días me diga el Gobierno de Aragón que no va a la bilateral seguiremos con el proceso que, como sabemos, culminaría con una elevación al Tribunal Constitucional", ha señalado Torres.

El ministro sigue abogando por sentarse con Aragón con el argumento de que el informe de los relatores de la ONU es "contundente respecto a los derechos humanos" y el Ejecutivo defenderá su cumplimiento y la visibilización de las víctimas del franquismo "en cualquier institución y en cualquier ámbito, judicial también".

Torres ha rechazado además la acusación de electoralismo por parte del presidente de Aragón, que considera "burda y sin sentido" pues a su juicio es el PP el que, presentando estas leyes en febrero de 2024 o en Semana Santa, quería hacer un "uso electoralista de esas iniciativas y les ha salido mal".

El Ejecutivo puede interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional frente a la iniciativa de Aragón de derogar su ley de memoria democrática en un plazo que finaliza en torno al 27 de mayo.