Susanna Griso interrumpe a Rocío Monasterio y la corrige en 'Espejo Público' por lo que dice de Madrid Central

Este miércoles, Susanna Griso ha contado con la visita de Rocío Monasterio en 'Espejo Público' para entrevistarla. A lo largo de la entrevista, la presentadora ha hecho hincapié en la gestión que se está llevando a cabo frente a la pandemia, concretamente en el plan de vacunación, en las propuestas de Vox para la Comunidad de Madrid y en la salida de Pablo Iglesias de la política.

En primer lugar, la presentadora se ha interesado por su opinión sobre la última decisión del Tribunal Supremo de tumbar Madrid Central, medida que tomó el gobierno de Manuela Carmena. Esta noticia ha generado una gran controversia y ha hecho estallar multitud de críticas.

Ha sido en este momento cuando la presentadora ha chocado con la entrevistada al no estar de acuerdo con los datos sobre los índices de contaminación en la capital y ambas han protagonizado un tenso momento. "El grandísimo porcentaje de la contaminación en Madrid viene por la calefacción, no viene por el automóvil", ha comenzado defendiendo Monasterio.

"Hay una persecución contra el vehículo privado que forma parte del ideario de la izquierda. Pero el gran porcentaje de aportación de partículas nocivas contaminantes en Madrid son por la calefacción", ha agregado la política, señalando el principal agente que genera un aire más viciado y nocivo en Madrid.

No obstante, la información narrada por la entrevistada no terminaba de encajar a la conductora del espacio de Antena 3. Por este motivo, la periodista ha interrumpido a Monasterio para corregirla y rebatir su argumento: "Pero usted sabe que esas setas de contaminación en la ciudad de Madrid es muy habitual verlas en verano, en pleno anticiclón, entonces no hay calefacciones".





"No es un factor desencadenante"

El discurso de la presentadora cambió la cara de la política, quien, aparentemente ofendida, ha insistido en su discurso. "No, me refiero a la calefacción de las comunidades de vecinos, sino a las calefacciones de las terrazas (de restauración)", señalaba la de Vox. "Sí, sí, sí. Yo también me refiero a esa calefacción, que vemos altas tasas de contaminación en verano y ahí la calefacción central nada tiene que ver", repetía Griso.

"No es un factor desencadenante", ha zanjado la presentadora de 'Espejo Público', desmontando así la invitada al plató de Antena 3. En ese momento, la tensión de la conversación ha ido aumentando y ambas han seguido discutiendo y ofreciendo información para hacerse con la razón.

"Si usted mira las estadísticas, el 60% es aportación por calefacción, no por el automóvil", ha justificado Monasterio para dar por finalizado el debate con esta información. No obstante, la comunicadora ha remarcado que lo últimos datos reflejan que el tráfico sigue liderando el ranking de factores contaminantes.