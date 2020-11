Susanna Griso confiesa quien le gustaría que fuese su 'compañero de mimos': "Si fuera Omar..."

Este jueves, las dudas de todos los ciudadanos sobre la pandemia han llegado al plató de 'Espejo Público'. Los colaboradores han hecho hincapié en la posibilidad de un futuro confinamiento domiciliario, debido a que ya se está poniendo en marcha en varios países europeos.

"El confinamiento domiciliario está presente en media Europa en estos momentos. Para que nadie se quede solo en Bélgica, han inventado el 'compañero de mimos'. Todo el mundo va a poder tener uno", ha anunciado Diego Revuelta en el espacio de Antena 3.

"Eso te hubiese venido a ti muy bien", le ha contestado Susanna Griso muy irónica. "¿Por qué?", le preguntaba el colaborador con asombro. "Porque estuviste llorando la primera ola sin parar: que no tenías compañera de mimos, que no podías verte con tu novia...", ha revelado la presentadora.

"Tú eres mi compañera de mimos, también te lo tengo que decir", le ha respondido Revuelta, lo que pareció no convencer a la periodista: "No servimos como compañeros de mimos. Busca otro animal de compañía... yo no soy la más adecuada", ha insistido la comunicadora sin poder contener la risa.

A raíz de la petición de Revuelta a Griso, Óscar Castellano no ha podido evitar recordar las veces que Omar Montes, siendo invitado del programa, se ha insinuado a la presentadora. Tras recordarlo, la periodista ha comentado que no se negaría a que Montes fuera su "compañero de mimos": "Si fuera Omar... lo intentaría", ha asegurado con una sonrisa. Ante sus declaraciones, Revuelta ha deseado que el cantante no hubiera escuchado eso.

Las insinuaciones de Omar Montes a Susanna Griso

Esto se debe a que, esta misma semana, Montes, antes de comenzar la entrevista, confesó a Griso lo que siente por ella: "Ya sabe lo que yo siento por ella después de tanto tiempo. Aquí tiene un hombro". "Gracias Omar, sabes que es mutuo", se sonrojó la periodista mientras le contestaba con una sonrisa.

Unos minutos después el cantante lo volvió a hacer y, mientras hablaba de la polémica fiesta en la que actuará en Marbella, afirmó que había "una cosa que no le gusta de la fiesta": "Hay una cosa que veo que está mal, y es que Susanna Griso no viene", declaró el artista, mostrando una vez más su admiración por la presentadora. "Anda, que eres más listo", le respondió ella entre las risas de los colaboradores.