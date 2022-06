Susanna Griso confiesa que pasó cuando el rey Juan Carlos le mandó un WhatsApp en directo: "Me arrepentí"

La noche del jueves, Pablo Motos volvió a formar parte de la parrilla de Antena 3 y despidió la semana en 'El Hormiguero' con la visita de Susanna Griso.El conductor del espacio aprovechó la presencia de su compañera para hacer un repaso de su trayectoria profesional y de algunas de las anécdotas que ha vivido tras las cámaras. "Rajoy tiene la mejor sobremesa de la política española", reconocía la periodista sobre los entrevistados que han pasado por 'Espejo Público'.

Acto seguido, reconoció la metedura de pata que hizo: "Una persona con mucho poder en este país me envió un mensaje y entonces le empecé a vacilar mucho. Pensaba que era otra persona, evidentemente. Me dijo que estaba sobrevolando mi tierra y, efectivamente, estábamos dando [en 'Espejo público'] unas imágenes de alguien en helicóptero. Dije 'ostras, estoy hablando y le he vacilado'". "No era Aznar", aseguraba ella ante la intriga de Motos por la identidad de la persona que estaba al otro lado del teléfono.

"Entonces era Pedro Sánchez", apuntaba el conductor del espacio de las hormigas, una respuesta a la que la presentador de Antena 3 reaccionó con una carcajada. "Como ya han pasado 20 segundos y has dicho que no era el otro o el otro, yo te digo este nombre y no lo dices tú. Tú no lo has dicho, yo lo he sugerido y aquí no ha pasado nada. Estamos hablando de broma. Siempre estamos de broma", sentenciaba el presentador para pasar al siguiente tema.









"No lo pensé y lo leí tal cual"



Por otro lado, Motos destacó su contacto directo con el rey Juan Carlos, tal y como demostró en hace unos meses en pleno directo del programa de Antena 3. Cuando estaba informando sobre el asunto de los audios entre Piqué y Rubiales para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, paró el programa de golpe para transmitir un comunicado sobre el rey emérito. "Leo textualmente lo que me dice: 'Susanna desmiéntelo categóricamente. Me puso Piqué un Whatsapp para verme, pues venía a Abu Dabi a presentar su Copa Davis, y le dije muy amablemente que no estaría aquí. Pero de lo otro, nunca'", leía la conductora del espacio.

Antes de todo, Griso confesó a Motos que al padre de Felipe VI no le gusta que se refieran a él con el título de rey emérito, "prefiere rey Juan Carlos". "Cuando recibo mensajes siempre digo 'fuentes próximas a' aunque sean ellos mismos los que me escriben. Pero creo que los periodistas hemos manuseado mucho eso y pierde credibilidad", comenzaba explicando la periodista.

"Pero ahí veníamos de un pinchazo telefónico entre Rubiales y Gerard Piqué hablando de la Supercopa y de las gestiones que tenía que hacer el rey. Y justo recibí el mensaje, durante la emisión, y no lo pensé, lo leí tal cual", recordaba. "Luego me arrepentí", aseguraba entre risas. "¿Por qué lo he leído tal cual? Pero son las cosas del directo", dice Griso sobre lo que pensó nada más dar el mensaje a los espectadores. "Es que estoy muy pendiente del móvil y recibo muchos mensajes, muchas veces me complementan y muchas críticas. Tengo algún expresdiente que me critica constantemente", aseguraba entonces.