Susanna Griso confiesa el incidente que sufrió por estar informando desde La Palma: "El cansancio me pudo"

'Espejo Público' ha vuelto a formar parte de la parrilla de Atresmedia. Actualmente, Lorena García se encuentra al frente del programa de Antena 3 en sustitución deSusanna Griso, quien se encuentra en La Palma informando de cómo está evolucionando la erupción de Cumbre Vieja. Por este motivo, Manu Sánchez dio paso a la transición de 'Noticias de la Mañana' a la isla, donde se encuentra Griso.

"Son impresionantes. Mucha frecuencia y de importante intensidad", informaba el presentador de los informativos, mientras la presentadora aparecía con el volcán detrás, en pleno directo. "Pues, Manu, debía yo estar anoche muy cansada porque tengo que confesarte que no percibí los movimientos sísmicos de la madrugada", contestaba la periodista, haciendo referencia a cómo ha vivido los temblores del volcán en primera persona.

"Pero sí que, a las 17:30 horas de la tarde, todos los compañeros lo comentábamos, además, desde distintos puntos de La Palma. Percibimos un fuerte temblor. Se movió incluso la cama. Yo, en ese momento, me acerqué al hotel para hacer unas gestiones y fue en el momento el que estuve parada y pude percibirlo claramente", contaba la conductora del matinal.

"Era de 4,8 grados de intensidad y fue en caliente. Los posteriores han sido en distintos puntos, pero sí que te puedo asegurar que los habitantes de La Palma los perciben nítidamente. Y eso genera una mayor inquietud", agregaba. "El derrumbamiento del cono interior nos ofrece una visión totalmente distinta. Hoy, vemos claramente cómo hay una lluvia de ceniza, por eso mi mascarilla, pero también de piroclastos y rocas muy grandes. Ahora mismo, estamos viendo dos bocas muy activas", informaba la periodista.









"La tierra volvía a temblar con tanta intensidad"

"La primera, es la que conduce la lava a zonas conocidas, pero, la segunda, la que está por detrás del cono, es la que preocuparía porque pondría en riesgo, entre otras cosas, el cementerio. Cada día, esto es un capítulo nuevo", aseguraba la conductora del espacio de Antena 3. "Susanna, debes haber dormido muy bien porque, pocos minutos antes de la medianoche, se repitió el mismo sismo. Es decir, de una intensidad de 4,8, el mismo que tuviste por la tarde", le comunicaba Sánchez.

"Ese, que efectivamente fue a esa hora, yo no lo percibí. Me cogió profundamente dormida. Entre el cambio de hora y sabiendo los madrugones que tú y yo nos pegamos... Aquí, además, es una hora menos. Pues, evidentemente, el cansancio me pudo y no pude darme cuenta de que, efectivamente, la tierra volvía a temblar con tanta intensidad", reconocía la presentadora, señalando lo cansada que estaba.

"Pero te aseguro que, en el momento que me pilló despierta, la sensación es sumamente inquietante porque, además, no es algo corto. El movimiento dura durante 15 segundos o 20 segundos. Pueden ser eternos", contaba. "Luego, tienes la sensación de todavía todo se sigue moviendo porque es como que pierdes la percepción de la realidad y dices: 'soy yo, es la cama o qué está pasando'", declaraba Griso.