Susanna Griso se parte de risa con lo que una señora le dice a Almeida: "Cómo es posible"

Susanna Griso ha tenido como invitado en Espejo Público a uno de los personajes del año, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. La popularidad del alcalde ha convertido su vida personal en uno de los objetos de cotilleo más habituales de nuestro país, y son muchos los que especulan con la vida amorosa del alcalde. El propio Almeida se toma el tema con humor y acepta de buen grado las continuas propuestas que recibe en su día a día, así como las bromas y chascarrillos de los que es objeto en diversos programas de televisión.

Uno de estos episodios se ha producido en el programa de Antena 3, en el que Susanna Griso ha decidido compartir con él unas imágenes en las que una señora le hace una serie de comentarios sobre su estado sentimental que a punto estuvieron de hacer ruborizar al alcalde.

— "Un alcalde de Madrid, con esa planta. Me encantó", le dice la señora a Martínez Almeida.

— "Hombre, no es una planta cualquiera, eh", responde entre risas el alcalde.

— "Eres muy listo y muy buena persona", continúa la mujer. "Yo te deseo mucha suerte en Madrid, que lo necesitamos".

— "No tendrá usted una hija,¿no?".

— "Tengo dos".

— "Yo es que la quiero tener de suegra, nadie me ha dicho cosas tan bonitas".

— "Ay, qué rico es. Metiéndome un poco en tu vida privada,¿cómo es posible que las madrileñas dejen escapar una figura así?", se lanza la mujer a decirle al alcalde.

— "No solo las madrileñas, las españolas también", zanja Almeida, dejando claro que su corazón no entiende de localismos.

Las risas de Susanna Griso con Almeida

Susanna Griso no da crédito a la popularidad del alcalde con las señoras: "Da la sensación de que le ven hasta planta", asegura, sin poder evitar partirse de risa. Almeida se lo toma con humor y asegura que no es tan popular entre las mujeres de su edad: “Me ven hasta planta, es increíble. Cuando me preguntan por una de las razones de mi soltería, siempre digo lo mismo que que gusto más a las madres que a las hijas. Hay que resolverlo. Tengo que gustarle, por lo menos, igual a las hijas que a las madres”.

El alcalde cree que el secreto desu popularidad está en su campechanía: “Influye la forma de ser. Hay que ser muy cercano con la gente y más en los tiempos que correr, tienen que percibir que nosotros somos personas y también tenemos nuestros sentimientos. Nos conmovemos, nos alegramos, lloramos... Cuando la gente ve esa simpatía, nos valora un poco mejor”.