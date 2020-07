Susana Griso saca los colores a Illa: “Es usted un ejemplo”

Salvador Illa ha sido entrevistado este jueves en ‘Espejo Público’, el programa que presenta Susana Griso en Antena 3. El ministro de Sanidad ha valorado los nuevos rebrotes, la coordinación sanitaria entre Aragón y Cataluña, las elecciones en Galicia de este domingo, o el uso obligatorio de mascarillas en lugares de España como Baleares o Cataluña. Salvador Illa indicaba lo siguiente respecto a la obligatoriedad de las mascarillas en determinadas zonas: “La mascarilla en nuestro país es obligatoria, excepto si se mantiene la distancia de seguridad y en casos en los que por motivos médicos no proceda llevarla. Si algunas comunidades autónomas quieren reforzar este mensaje, no me parece mal".

Illa ha contestado a todo lo que le ha preguntado Griso en su tono habitual. Es más, el titular de Sanidad ha recibido un “piropo” por parte de la periodista: “Se está viendo en esta entrevista y también en todas sus comparecencias anteriores. Es usted un ejemplo de moderación y buen tono”, comentaba Susana Griso.

Además, en el espacio han comentado el final de su intervención en la última Comisión de Sanidad en el Congreso. Salvador Illa acababa la sesión agradecía la labor de todos sus rivales políticos.

Inmediatamente después, le mostraban en ‘Espejo Público’ un vídeo de Abel Caballero en el que el alcalde de Vigo trataba a Illa y a Simón como si fuesen sus sobrinos: “Por la tarde en casa con mi mujer, sentados en el sofá, tú y Simón pasasteis a ser parte de nuestra familia. Una especie de sobrinos que estabais en Madrid. Sois gente de bien”. Así finalizaban las palabras de Caballero.

Griso ante tales declaraciones le hacía la siguiente pregunta a Illa, que le ponía en una encrucijada: “¿Le duele que le hayan reprochado tantas veces que usted no sea experto en la materia? Que sea licenciado en Filosofía y que por una cuota del PSC acabo de casualidad, pura carambola, en el ministerio de Sanidad y le ha tocado lidiar con la situación más complicada que ha vivido este país”.

Illa ha contestado con su tono contundente: “Dolerme no. Es habitual que en el mundo de la política que haya críticas de todo tipo. He intentado hacer mi trabajo de la mejor forma posible ayudado por los expertos que han tenido el papel que deberían de tener”.