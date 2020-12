La surrealista confesión de Amaia que deja atónito a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Lo que más me gusta"

Este martes, Amaia Romero fue la invitada de 'El Hormiguero' junto a Alizzz, artista con el que ha estrenado una nueva colaboración, 'El encuentro'. Tras promocionar su nuevo tema, la cantante comenzó a regalar épicos momentos a los espectadores al contar algunas de sus anécdotas más sorprendentes, las que consiguieron enmudecer a Pablo Motos.

Antes de dejar atónito al presentador del espacio de Antena 3 con su característica naturalidad, la ex triunfita confesó como había vivido la cuarentena tras dar positivo por coronavirus: "He estado sin gusto, sin olfato... pero gracias a Dios me ha vuelto porque odiaba no tener sabor y me daba asco la comida", reveló.

"Era una cosa muy rara porque notaba la textura y la temperatura de la comida. Hice una prueba con mi compañera de piso: Me vendó los ojos y me dio una cosa para que la adivinara. Dije que era kétchup, pero se trataba de yogurt natural", confesó la artista entre risas. "Estuve diez días encerrada en casa y soy de las que se queda en el sofá relajadita. Es que días después de pasar la covid me sentí basura", agregó, tras asegurar que ya era negativo, dado que "ayer" se había "hecho la PCR".

Sin embargo, el momento más impactante se produjo cuando la cantante desveló lo que guardaba en su congelador desde hace dos años. Según reconoció Amaia, Tulipán, su pez, murió y le dio mucha pena tirarlo a la basura: "Como no sabía qué hacer con él, si tirarlo al váter o a la papelera, terminé congelándolo y ahí sigue".

A raíz de esto, mientras Motos seguía muy sorprendido con las confesiones de su invitada, la cantante compartió cuál es su comida favorita, lo que resultó ser un plato que provocó una cara de asco en todas las personas que se encontraban en el plató. "Lo que más me gustan son los ojos de pez, cuanto más grandes mejor, están saladitos", señalo, mientras dejaba al presentador anonadado.