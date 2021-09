El suplemento por una tortilla de patatas que obliga al dueño a dar explicaciones: "Se ha ido de las manos"

Este martes, una noticia adquiría el matiz de viral en nuestro país por la circunstancia (aparentemente surrealista) que sufrió el cliente de un restaurante en Logroño. El protagonista de la historia publicaba en Twitter un ticket de dicho local en el que se ve que ha pedido una tortilla de patatas que le ha costado 9 euros. Sin embargo, la cuenta asciende a 10 porque la pidió sin cebolla y se le hizo un recargo de 1 euro. Algo que creó un auténtico debate en las redes. La indignación entre los tuiteros no se hizo esperar.

El mensaje acumula cerca de 1.800 retweets y 13.600 'likes'. "Mañana pienso ir a pedir el libro de reclamaciones que me han informado que esto es ilegal", añadía el supuesto afectado en otro tweet. Horas más tarde de esta denuncia a través de redes sociales, el gerente del bar intervino en 'Todo es Mentira' para asegurar que él publicó esa factura falsa y que se les había ido de las manos dicha broma.

"Nos gusta hacer el humor, estamos en tiempo en los que lo que hay que hacer es el humor. El domingo ya le dije a mi mujer que yo creía que eso iba a tener gracia y ella me dijo: 'a mí no me hace ni gracia' y basta que lo diga ella para que se haga viral. Ya habéis visto que se os ha ido de las manos", aseguraba el propietario del bar en el programa presentado por Risto Mejide.

Además, añadía que "el domingo ya le dije a mi mujer que yo creía que eso iba a tener gracia, aunque a ella no lo hizo ninguna".









Diversos medios de comunicación daban por cierta esta noticia. Sin embargo, el formato de Telecinco ha demostrado que es falsa.

