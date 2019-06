'Supervivientes': de las lágrimas de Albert a la aplaudida decisión de Colate

Albert está viviendo uno de los peores momentos en 'Supervivientes 2019'. La gota que ha colmado el vaso ha sido el excesivo corte de pelo al que ha sido sometido para poder devorar un delicioso pollo asado con patatas. El pertiguista profesional acordó con la organización del programa que recibiría la recompensa a cambio de pelarse al cinco, pero un supuesto error hizo que le raparan: "¡Uf! Esto es muy corto, ¿no? Bueno, ya de perdidos al río. Por favor, deja arriba un poquito más largo. ¡Lo que hay que aguantar!", ha expresado el concursante, mientras lloraba.

Ha llegado roto y cabizbajo al hogar de los concursantes. "¡Nooo! No te puedo creer, tío", ha exclamado Fabio. Omar Montes ha sido el único que ha ido a consolar y a abrazar al extronista de 'MYHYV', al que no le paraban de caer las lágrimas: "Tranquilo hermano".

"¡Cuánto más voy a aguantar!"

Albert ha explicado que el motivo de su llanto no era únicamente el sacrificio por caer en la tentación: "No es por el pelo. Es por comida... Por todo. Ver que hago de todo. Y encima no estoy bien. Está siendo muy duro y lo estoy pasando fatal". "No te queda tan mal, hermano. Te lo juro por Dios. Tranquilo, tío", ha expresado Omar.

Poco después, Albert ha tenido un bajón importante y ha pensado en voz alta: "¡Cuánto más voy a aguantar! ¡Cabezón, que eres un cabezón! Flaco, calvo, me dejan de lado… Y, aun así, no van a poder conmigo. ¡Imagínate! Nadie va a poder".

Albert, se hunde: "Me dejan de lado y aún así no van a poder conmigo" https://t.co/0FBgMJbayp #SVGala10 pic.twitter.com/XUPjTuolxU — Supervivientes (@Supervivientes) June 27, 2019

Mientras veía las imágenes en la palapa ha vuelto a derrumbarse: "Es un cúmulo de situaciones que aquí se hace más difícil aún. Habíamos quedado en que me lo cortarían menos y me pelaron más". "Yo hubiera montado un pollo", ha señalado la copresentadora Lara Álvarez, que le ha entregado la pieza de dicho animal que le correspondía por el sacrificio realizado.

"Lo de Omar ha sido el Oscar a la mejor interpretación dramática. ¡Ni que le hubieran cortado un brazo! Si hubiera venido con una oreja en la mano, él te hubiera dicho: "No te preocupes. Es tendencia"", ha bromeado Jorge Javier Vázquez. "Casi me ha dado algo cuando le han cortado el pelo. Si le pasara eso ya ni te cuento", ha respondido el que fue novio de Isa Pantoja.

¡¡Albert recibe un pollo entero por su esfuerzo al raparse el pelo al cero!! https://t.co/0FBgMJbayp #SVGala10 pic.twitter.com/EkvoqlqLlo — Supervivientes (@Supervivientes) June 27, 2019

Colate se queda

En cuanto ha comenzado la gala Jorge Javier ha hablado con Colate: "¡Madre mía, si parece RoboCop!", ha exclamado el presentador del 'reality show' de Mediaset. "Me encuentro bastante bien. Un poco magullado, pero con buena actitud", ha explicado el empresario.

Tras leer el informe médico de su lesión de clavícula, Colate ha decidido quedarse en el concurso y el público de plató ha aplaudido con efusividad: "La decisión es la que tengo que tomar. Me quedo". "He echado de menos la comida de Isabel", ha confesado el padre del hijo de Paulina Rubio. "Cuando entres, te va a decir: "¡Qué bonito que es mi niño! ¡Qué bonito cuando vuelves!", ha señalado Vázquez, entre risas, parafraseando la canción de Pantoja 'Qué bonita que es mi niña'.