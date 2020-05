Adara ve imposible una reconciliación con Gianmarco: "Me abandonó"

MADRID, 12 (CHANCE)

Totalmente entregada en el cuidado de su hijo Martín, Adara Molinero está retomando poco a poco su vida normal y es que en esta ocasión la joven acudió a la peluquería junto al pequeño al que le está dedicando todas sus atenciones durante esta cuarentena.

Tras las últimas declaraciones de Gianmarco en las que asegura que tiene muchas ganas de volver a España para trabajar, Adara ha dejado claro que entre ellos no existe ninguna posibilidad de reconciliación y es que la ex concursante de Gran Hermano VIP está convencida de que Gianmarco le utilizó para alcanzar más popularidad en nuestro país.

"Yo te digo una cosa, lo único que sé es que me abandonó", explicaba tajante la ganadora de Gran Hermano VIP 7 ante las cámaras de Europa Press, y añadía: "Él no tenía ningún motivo, me dejó hecha polvo, me abandonó y a día de hoy no entiendo nada".

Un contundente mensaje al que sumó su sorpresa ante el deseo de su madre de que Ivana, ex de Hugo Sierra y de Gianmarco, tenga algo con su hijo, el hermano pequeño de Adara: "Creo que es de coña un poco".