Juan Echanove explota contra la “sarta de estupideces” del ministro de Cultura: “¿De qué vas?”

El actor Juan Echanove ha explotado contra el el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, al que critica duramente por su comparecencia de esta semana en Moncloa donde defendía las medidas económicas del Gobierno asegurando que “la vida antes que el cine”. El intérprete va más allá y llega a concluir que Uribes “ya no es ministro” y asegura que sus palabras no las hubiera suscrito ni Méndez de Vigo, antiguo encargado de la cartera ministerial durante el gobierno del PP de Mariano Rajoy.

Echanove hacía un repaso de los últimos ministros encargados de Cultura y destacaba, muy enfadado, que no hubieran hecho las mismas declaraciones. Llegaba incluso a señalar que Uribes “no era apto para el puesto” de la misma manera que ponerle a él mismo “de ministro de Sanidad provocaría que estuviéramos todos muertos”. Eso sí, todo ello tras un primer mensaje positivo en las últimas semanas previsiblemente de confinamiento de las que aseguraba que “saldremos todos”.

ECHANOVE EXPLOTA CONTRA URIBES

Juan Echanove comenzaba su alegato en un vídeo de nueve minutos de Instagram definiendo a Uribes como “el que cayó como un paracaidista en este Ministerio”, y destacando que, aunque “todos salgamos de esta, ese se va a quedar”, en referencia a una posible destitución como ministro de Cultura.

“Llevamos soportando esto sobre el principio de la democracia: cada cosa que ocurre cae sobre una losa de granito sobre la cultura, cada problema que hay, mientras que en otros países como Francia o Alemania, la cultura se ha convertido en bien de primera necesidad”. Y es que al actor no le ha hecho ni pizca de gracia las declaraciones del ministro desde Moncloa en las que aseguraba que primaba “la vida por delante del cine”. Unas palabras entre las que citaba al conocido cineasta Orson Welles, y que han terminado de enfadar al intérprete de Cuéntame: “¿Pero de qué vas? La sarta de estupideces que tienen tus declaraciones hace que nos demos cuenta que no conoces el sector”

ECHANOVE: “NO ERES NUESTRO MINISTRO”

“No eres nuestro ministro. Qué pena. ¿Primero la vida y después el cine? ¿Pero de qué vamos?", continuaba el actor, visiblemente enfadado en el vídeo. En ese punto, Echanove hacía una comparativa con anteriores ministros de Cultura de la democracia para destacar que no habrían hecho esas mismas declaraciones.

“¿Guirao o Alborch nunca hubiera dicho lo que has dicho tú? Ni Alfonso Guerra. Ya no eres nuestro ministro. Me tienes caliente. Íñigo Méndez de Vigo nunca hubiera dicho lo que has dicho tú”. La referencia a José Guirao se refiere al predecesor de Uribes como ministro, hombre al cargo de la cartera miniterial después de que dimitiera el presentador de televisión Máximo Huerta. Por su parte, Méndez de Vigo era el ministro durante el Gobierno de Rajoy.

“NOS TIENES EN HUELGA”

“Nos tienes en huelga, eres el primer ministro de la historia que provoca una uelga en el sector de la cultura online” continuaba enfadado Echanove, que lanzaba esta amenaza: “No eres mi amigo, ni te va a importar. Yo estoy acostumbrado a ver pasar muchos ministros, pero yo sigo siendo actor, y este sector no te va a permitir seguir siendo ministro de Cultura”.

El ministro del Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes. EFE/Kiko Huesca/ArchivoKiko Huesca

El actor incluso iba más allá y realizaba una comparativa como ejemplo con qué pasaría si él fuera el encargado del Ministerio de Sanidad: “¿Se imaginan que Sanidad estuviera a cargo de alguien que no tiene ni idea? Pues estaríamos todos muertos. Cuidado con las cosas, me has puesto caliente”.