Sorpresa en 'Pasapalabra': uno de sus concursantes más queridos dice adiós tras caer en la 'Silla Azul'

La 'Silla Azul' es una de las pruebas más temidas de 'Pasapalabra' y, desde hace 102 programas, Orestes o Jaime han estado presentes en esta prueba y han conseguido vencer a sus rivales día a día. El pasado viernes 25 de marzo, Jaime cumplía su programa número 100 como concursante y se unía al selecto grupo que hasta ahora incluía a Orestes y Pablo Díaz, en esta etapa del formato, con Roberto Leal al frente. Además, al conseguir este hito, el duelo que protagoniza con Orestes también hacía historia, al convertirse en el más longevo en Antena 3.

El pasado lunes, la cuenta oficial del programa, anunciaba en redes sociales que "iba a ser una semana llena de emociones fuertes". "Algo muy gordo está a punto de suceder, algo que no dejará indiferente a nadie", añadían, creando gran expectación entre los seguidores del programa, que se preguntan si alguno de los concursantes lograría llevarse el bote.

Jaime dice adiós a 'Pasapalabra' y Orestes le despide entre lágrimas

Pero para decepción de muchos, lo que ha ocurrido no ha sido motivo de alegría, y es que este miércoles, el mítico duelo, tan querido por la audiencia, se ha roto, tras la eliminación de uno de los aspirantes en la 'Silla Azul'. Jaime ha caído derrotado tras cometer dos fallos, por lo que dice adiós a 'Pasapalabra' tras 102 programas luchando por el bote. Tras cometer el segundo fallo en la 'Silla Azul', su rival Elías, no se lo podía creer, el público rompía en aplausos y Roberto Leal cogía aire para despedir al concursante, en un momento muy duro para el programa.





Roberto y Jaime se fundían en un abrazo y el ya exconcursante pronunciaba unas emotivas palabras: "No pasa nada. Estoy un poquito triste y decepcionado, pero no vale la pena irse con esa sensación. Ha sido un placer, sois mi segunda familia". Por su parte, Roberto Leal le daba las gracias personalmente, recordaba su larga trayectoria y le decía: "Te has ganado el cariño de todo el público, y este ha sido el duelo más legendario de esta nueva etapa de 'Pasapalabra'. Te doy las gracias personalmente por tu trato, por tu educación exquisita, por tu cercanía, por tu conocimiento".





En su despedida, Jaime ha querido acordarse de Orestes y dedicarle unas emotivas palabras. "Estoy encantado de haber compartido estos programas con él y muchísima suerte", le ha dicho, mientras Orestes no ha podido contener las lágrimas de la emoción al despedir a su compañero, y es que, él entiende, mejor que nadie, los nervios que se pasan en la 'Silla Azul' y lo complicada que se puede hacer la prueba en algunas ocasiones. Ambos se han fundido en un emotivo abrazo, dejando patente la buena relación que tienen, pese a ser rivales en el concurso.