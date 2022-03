Jaime se emociona en directo al contar lo que le pasó fuera de 'Pasapalabra': "Peleaba contra una enfermedad"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia, consolidando así las tardes de la cadena junto a '¡Boom!'. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Jaime. Orestes se ha convertido en el concursante estrella del momento, dado que es el que más tiempo lleva enfrentándose al Rosco tras la victoria de Sofía. Sin embargo, gran parte de la audiencia asegura que Jaime es el rival que más difícil se lo está poniendo a Orestes.

Esto se debe a que ambos cuentan con una pasada experiencia en el concurso. Jaime es un viejo conocido del concurso, de su etapa en Telecinco, y se convirtió en uno de los recordados por su gran participación, ya que jugó durante 40 programas y estuvo a punto de llevarse el bote en más de una ocasión. Mientras que Orestes ya participó durante 119 programas y sorprendió a todos los espectadores con su agilidad para resolver el Rosco. Por este motivo, los empates se han convertido en algo habitual y cualquier mínimo error puede ser decisivo.

A pesar de ello, ambos concursantes se encuentran el pie del cañón y, esta semana, Jaime participaba en su programa número 100. De esta manera, Roberto Leal daba paso a un duelo centenario por primera vez en esta etapa de 'Pasapalabra', ya que ya es la batalla número 100 entre Jaime y Orestes. Aprovechando este hito, Jaime pidió al programa un momento antes de comenzar el Rosco para contar lo que le pasó fuera de cámaras y dedicar un emotivo mensaje a la audiencia.









Jaime: "Me conmovió muchísimo"

"Hoy Jaime cumple con nosotros 100 programas. Se convierte en centenario. Pocos concursante en esta nueva etapa pueden decirlo", recordaba el conductor del espacio, lo que fue recibido entre aplausos. "Nos pedías, al principio, que querías hablar", señalaba Leal. "Simplemente, quería decir que, a lo largo de estos 100 programas, una de las cosas que he podido comprender y de la que me he dado cuenta desde dentro, es la cantidad de gente para la que 'Pasapalabra' es algo muy importante. Es algo que va mucho más allá del entretenimiento y de lo lúdico", comenzaba reflexionando el concursante.

"Esto me pasó cuando una mamá me paró en Barcelona para darme las gracias porque tenía a su hijo que peleaba contra una enfermedad y para él 'Pasapalabra' era algo que le ayudaba a seguir adelante e ilusionarse", confesaba el concursante, recordando el emotivo momento que vivió fuera del programa. "Recuerdo que me conmovió muchísimo porque no hay nada más conmovedor que ver como la vida lucha por salir adelante a pesar de todas las dificultades", agregaba.

"Entonces, quería dedicar nuestro duelo número 100 a todas aquellas personas para las que 'Pasapalabra' significa algo muy importante, una ayuda... Va para ellos y, desde aquí, con todos nuestros ánimos", decía Jaime, visiblemente emocionado al recordar este momento. "Una ocasión única para un mensaje al que no hay que añadir nada", apuntaba el presentador.