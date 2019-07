La sorprendente escena de 'La casa de papel' que sale a la luz en 'El Hormiguero'

Los atracadores de 'La casa de papel' volverán a la acción para salvar a su compañero Río, al que da vida Miguel Herrán, y los fans se están mordiendo las uñas a la espera de la tercera temporada. Tras el ingente atraco a la Fábrica de la Moneda y el Timbre, Álvaro Morte y Úrsula Corberó, que encarnan a El Profesor y Tokio, han acudido al último programa de la 13ª temporada de 'El Hormiguero' para promocionar la nueva entrega de la ficción de Bambú Producciones y Netflix que nació en Atresmedia, que podremos disfrutar a partir del 19 de julio en la plataforma en 'streaming'.

Los actores ya han visto los tres primeros capítulos y el resultado no podía ser mejor: "Todavía no estaban montados del todo. Faltaban afinar un poco, pero ya tenían una pinta tremenda", ha explicado Morte.

"Nos hemos dejado la piel"

Corberó ha reconocido que para conseguir completar la interpretación el esfuerzo de todos los actores ha sido mayúsculo: "Nos hemos dejado la piel. Me he hecho daño todo el rato. Tengo un montón de escenas de acción. A mí se me ve muy fuerte, pero peso muy poquito: 47 kilos. Es duro e intenso. La intensidad tiene esas cosas. Tiene la parte 'heavy', que lo sufres, y tiene otra parte que te da mucho subidón y orgullo".

El actor de 'Durante la tormenta', 'El embarcadero' y 'Víctor Ros' ha contado una sorprendente anécdota que ocurrió en la grabación de la ficción en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre: "Es un subidón. En la primera temporada hay un momento en el que dan unos puntos al personaje de Enrique Arce. Habían puesto un poco de látex. El actor encargado de coserle le cosió un poco más profundo y atrapó la carne de verdad. Estábamos todos ahí como en tensión. Cuando terminó la escena y vino del "¡Corten!" dijo: "Me parece que me han cosido de verdad"". "De la adrenalina que tenía, no se dio cuenta en ese momento", ha confesado la intérprete de 'Física o química'.