La sorprendente confesión de Ana Morgade tras la salida de Frank Blanco de 'Zapeando'

El 30 de agosto de 2019 será recordado por los seguidores de 'Zapeando' como uno de los días más tristes del programa desde que empezó su andadura el 13 de noviembre de 2013. Frank Blanco, el presentador que nos ha divertido durante 1.442 entregas y que ha vivido momentos inolvidables, como el peor susto que le dio Pedroche y las divertidas bromas de sus colegas sobre su edad, se ha despedido en un mar de lágrimas, las suyas y las de sus queridos compañeros y amigos, Cristina Pedroche, Quique Peinado, Ana Morgade, Miki Nadal y Chenoa.

Marcado para siempre por 'Zapeando'

El ya expresentador del programa vespertino de La Sexta ha asegurado que su intención era quedarse de por vida en 'Zapeando': "Llevo un mes despidiéndome y en este preciso momento me estoy dando cuenta de que se acaba y de que esto no se repite. Os lo he dicho tantas veces... Me ha faltado llegar al 2.000 pero no puede ser. Os lo digo de corazón: me habría hecho un Jordi Hurtado encantado y me hubiera jubilado en este programa. La vida a veces te sorprende y hay decisiones que son inevitables".

Pero el momento ha llegado y la despedida definitiva ha llegado a lo más profundo de nuestros corazones. Todos los momentos vividos en el espacio de humor han dejado marcado a Frank, que incluso se ha tatuado una 'Z' en el tobillo: "No me gustan las despedidas, pero sería de muy mala educación marcharme sin decir nada. Estaría feo. Así que quiero decir algo breve. Primero, a los que nos habéis acogido como si fuéramos familia, los que estáis en casa: ojalá hayamos conseguido haceros la vida un poquito más agradable y que olvidarais vuestros problemas un rato. Con eso me doy por satisfecho. Os llevo en el tobillo. Aquí está la 'Z' de 'Zapeando'. Esto sí que es quedar marcado por un programa".

"Voy a estar si me necesitáis"

En sus últimos minutos no podía faltar una broma sobre su edad, como las típicas que le han dedicado sus amigos durante estos seis años: "No va a ser fácil vivir sin el equipo que está detrás de las cámaras. Es el mejor equipo humano que puede tener un programa de televisión. Gracias por vuestra entrega, porque sin haberos dejado la piel no podríamos haber llegado a las 1.442 entregas, como el año en el que nací. Tenía que ser este día".

Y ha confesado que más que compañeros, los colaboradores del programa se han convertido en amigos. Ojalá lo sean durante mucho tiempo: "A vosotros, mis compañeros y compañeras de mesa os quiero agradecer tantas cosas, todo lo que me llevo de vosotros, lo especiales que sois, recordar tantas risas... Os podría decir tanto que esto podría ser un especial de Ferreras. En el fondo todo se resumen en esto: 'I'll be there for you'. Yo voy a estar si me necesitáis. Sabéis dónde estoy. Aquí ha habido algo más que una relación de compañeros".

"Hasta la próxima cena, que a ver si la paga de una vez Anna Simon, que ya le vale. Anna un beso, que me has faltado hoy. Os deseo lo mejor. Sé que todo irá bien". Con estas sentidas palabras Frank Blanco ha dicho adiós al programa que ha dejado una huella imborrable en su vida y ha dado paso a un recital de Chenoa, que ha interpretado un emotivo 'Todo irá bien', abrazado al expresentador de 'Zapeando'. Ha salido del plató con la gran ovación del público y de sus amigos. En la salida ha dado paso a la nueva era y ha 'entregado' las llaves del espacio a Dani Mateo y le ha enviado un mensaje claro y contundente: "No lo estropees. Cuídamelo".

¡Hasta aquí nuestro programa de hoy! ��Este ha sido un programa muy intenso, ¡pero no os olvidéis que volvemos el lunes con la nueva temporada! ��Y ya sabes @DaniMateoAgain no la cagues, que te esperamos para programón �� #Zapeando1442 pic.twitter.com/Y5y9zzT0Bc — zapeando (@zapeandola6) August 30, 2019

Anna Simon: "Esto es un hasta pronto"

Anna Simon, que está de vacaciones, ha sido la primera de las colaboradoras que se ha despedido de Frank. Lo ha hecho a través de un vídeo, en el que ha confesado cómo se sintió cuando conoció la noticia de su marcha.

"Hace un mes ya que nos dijiste que en septiembre no seguirías en el programa. Nos dejaste a todos helados completamente y durante estos días lo hemos ido asumiendo, pero a mí se me sigue haciendo la cosa rarísima. Esto no es una despedida. Es un hasta pronto. Te quiero, amigo", ha expresado la colaboradora de 'Zapeando', visiblemente emocionada.

Ana Morgade: "Iré donde tú vayas"

También ha sido el último día de Ana Morgade y Chenoa en 'Zapeando'. Con los ojos empañados de lágrimas, Morgade ha aprovechado para declararse la mejor amiga de Frank y ha confesado que seguirá a Blanco allá donde vaya: "Frank no va a venir el lunes y yo tampoco. Te vas a hacer proyectos nuevos y no te puedes ir solo. Eres un inconsciente, no hay Quijote sin su Sancho, eres un gran presentador y eso necesita siempre un colaborador coñazo. Desde ahora y como yo también me voy el lunes, me declaro tu mejor amiga. A partir de ahora iré donde tú vayas. Sí, amigos, esto es una despedida".