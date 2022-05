Sonsoles Ónega vuelve a 'Ya es Mediodía' y desvela cómo ha pasado los días en casa con la covid: "Bueno..."

Tras siete días, Joaquín Prat ha saludado de nuevo a Sonsoles Ónega que ha retomado su programa y sus diversos compromisos profesionales en televisión. Fue Marc Calderó, su sustituto, el que informó a los espectadores que la presentadora había dado positivo en la covid-19 y eso la llevó a aislarse en casa. Por suerte, y tal y cómo contó la protagonista, ha ido estupendo y apenas ha tenido síntomas: "He sido casi asintomática pero he tardado en dar negativo. Bueno, siete días, en la media", decía Ónega totalmente recuperada y sin profundizar en los detalles sobre cómo ha sobrellevado la enfermedad.

Su compañero de cadena, Joaquín Prat, quiso recordarle que tampoco se había perdido gran cosa esta semana, algo con lo que la presentadora no estaba muy de acuerdo: "Un poco sí", decía con una sonrisa y hablando claramente en broma. El presentador de 'El Programa de Ana Rosa' hacía referencia a lo que sucedía el 29 de abril cuando Marta Riesco contó en 'Ya son las 8' que había mantenido una charla con Rocío Carrasco. Una noticia que pillaba por sorpresa a la audiencia y que ocupaba muchas horas de televisión en Telecinco.









Sea como fuere, está claro que Sonsoles Ónega tenía muchas ganas de volver al trabajo pues ha demostrado tener una energía envidiable para conducir todo el programa este martes. Aunque la presentadora ha estado un poco fuera de la actualidad y la vorágine informátiva, durante su cuarentena aprovechaba para leer, descansar y...¿quién sabe? quizás escribir su próxima novela.

Además, la presentadora también celebró el día de la madre y lo mostró en sus redes sociales, donde escribió: "Me los como. Todos los ratitos juntos dan felicidad", junto a una imagen con uno de sus hijos. El 2 de mayo, festivo en la Comunidad de Madrid, Ónega no apareció en su puesto de trabajo, todos creían que era puente y no. Resultó ser covid.

Unos días que ya han pasado y que ha pasado asintomática en casa. Ahora retomará su rutina con muchas ganas.

Así anunció Marc Calderó que Sonsoles Ónega había dado positivo por la covid-19

Hace justo una semana, Marc Calderó reaparecía en la pequeña pantalla y anunciaba que se pondría él al mando del formato. El motivo es que Ónega había dado positivo en coronavirus, un problema de salud que impedía a la presentadora acudir a su puesto de trabajo y a su cita con los espectadores.









Según contaba su sustituto, la periodista se encontraba bien pero Mediaset tenía unas normas muy estrictas respecto al virus y, aunque Sanidad indica que ya no hay obligación de mantener la cuarentena, Ónega estaba recuperándose en casa. "No se preocupen porque ella se encuentra fenomenal y no tiene ningún síntoma. Desde aquí Sonsoles te mandamos un besazo enorme de todo el equipo porque este programa sin ti no es lo mismo", decía Marc Calderó.

Sonsoles no reaccionó de manera pública a estas palabras de cariño pero seguro que agradeció ese mensaje en las circunstancias que estaba atravesando.