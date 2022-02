Sonsoles Ónega se salta el guion y se pronuncia sobre Vox en 'Ya es mediodía': "Me da una rabia tremenda"

Sonsoles Ónega volvió a formar parte de la parrilla de Telecinco al ponerse al frente de 'Ya es mediodía'. La presentadora ya lleva cuatro años al frente de este espacio. Normalmente, la periodista intenta no mojarse demasiado y se limita a mantener el orden en el plató cuando los tertulianos debaten. En alguna ocasión ha dado su opinión sobre algún tema de la prensa rosa, como cuando se posicionó del lado de Rocío Carrasco en su batalla con Antonio David Flores. Sin embargo, suele evitar el mojarse en política.

A pesar de ello, esta vez, no lo ha podido evitar y ha declarado su opinión sobre Vox. Esto se debe a que se ha puesto sobre le mesa el asunto de la violencia de género, un tema sobre el que la periodista no puede evitar no pronunciarse. La presentadora ha querido dar su opinión cuando los colaboradores empezaron a debatir sobre "la contribución que hace Vox a la ideologización de la violencia de género".

Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de la variante ómicron, el programa dedicó parte de la tertulia al último caso de violencia de género en Totana. En ese momento, Esther Palomera señaló lo peligroso que puede resultar ser el discurso "negacionista" de Vox sobre la violencia machista.

Como consecuencia, los tertulianos han empezado a debatir sobre la idea de los jóvenes de que la violencia machista es un problema ideológico. "No creo que Vox contribuya a ese discurso", opinaba Vicente Gil, haciendo referencia a que considera que el partido liderado por Santiago Abascal no tiene esa visión de la violencia machista.









"Vox tiene todo el derecho del mundo"



En ese momento, la conductora del espacio de Telecinco se saltó el guion y decidió intervenir para dejar clara su opinión: "A ideologizar la violencia de género, permíteme que te diga, querido Vicente Gil, contribuye. Y me da una rabia tremenda decirlo". "Vox tiene todo el derecho del mundo a creer que existe una ideología de género", le replicaba el colaborador, mientras se veía a Ónega negado con la cabeza y mostrando su desaprobación ante sus palabras.

"Vox se ha manifestado mil veces contra la violencia machista", añadía Vicente Gil. Estas declaraciones hicieron estallar también a Palomera, quien llevó la contraria a su compañero: "No solamente no se ha manifestado, sino que se ha negado a participar en declaraciones institucionales".

Dado el revuelo causado en el plató por este tema de discusión, la presentadora quiso zanjar el tema de forma inmediata, aunque lo hizo pronunciando su opinión como sentencia final: "Cuando se habla de este tema, según lo que digas, se te tacha de roja y te dicen feminazi, por hablar de violencia contra la mujer".