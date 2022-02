Sonsoles Ónega, pillada por un micro abierto, confiesa lo que piensa de Antonio David: "En fin..."

Estas últimas semanas,Antonio David Flores ha vuelto a protagonizar todos los espacios de Telecinco a raíz de su reciente separación con Olga Moreno y su relación con Marta Riesco, también reportera de ‘El Programa de Ana Rosa’. Esto ha provocado que la guerra entre Jorge Javier Vázquez y el ex colaborador de ‘Sálvame’ haya vuelto a reavivarse. Sin embargo, en esta ocasión, no se están viendo la caras a través del programa de Telecinco. A pesar de ello, es la situación sentimental del padre de Rocío Flores lo que está siendo comentado en todos los programas del corazón.

Un día más, las idas y venidas de la relación entre Antonio David y Riesco han acaparado 'Ya es mediodía' y 'Ya son las ocho'. La periodista forma parte del equipo del programa, por lo que todo lo sucedido es analizado desde otra perspectiva, muy diferente a la que se sigue en 'Sálvame'.

Esta vez, la pareja ha vuelto a acaparar el espacio por las últimas declaraciones de Antonio David desde su propio canal de YouTube. Como es habitual desde que fue expulsado de Telecinco, el ex guardia civil se mostró muy critico con los medios de comunicación y se refirió a ellos como "máquinas de picar carne", haciendo referencia a que comentan todo lo sucedido con Riesco, a pesar de los rumores de ruptura.









"Y me voy a callar"



"Tienen el único objetivo de seguir haciéndome más daño y por meter a una persona más en la máquina de picar carne para generar audiencia", señalaba el ex colaborador de La Fábrica de la Tele. Estas palabras han sentado muy mal a Sonsoles Ónega, dado que se ha sentido atacada por sus declaraciones.

"Habla de los medios de comunicación como máquinas de picar carne. ¿Cuándo has decidido llamarles así, cariño? Porque claro… En fin… No solo ha trabajado aquí, sino que lo ha provocado. Y me voy a callar", soltaba la conductora del espacio de Telecinco, sin querer decir más al respecto para no meterse de lleno en una guerra con el padre de Rocío Flores.

No obstante, sin ser consciente de ello, un micro abierto jugó una mala pasada a la presentadora y la pilló continuando su crítica contra Antonio David. "Lo dice el picador de carne profesional…", se la escuchaba decir por lo bajo, aparentemente ofendida por su comentario. De esta manera, la presentadora ha dejado muy clara su verdadera opinión sobre la ex pareja de Rocío Carrasco.