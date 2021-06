Sonsoles Ónega culpa a Vox de la situación política actual: "Se ha perdido"

Sonsoles Ónega ya lleva tres años al frente de 'Ya es mediodía'. Sin embargo, antes de su etapa en Telecinco, cuenta con una amplia trayectoria profesional como periodista política. Comenzó su carrera en la CNN+ y, poco después, firmó con la cadena que se convertiría en su casa: Mediaset. Trabajó una temporada en Cuatro y, en 2008, se incorporó a los servicios informativos de Telecinco y ejerció durante diez años como cronista parlamentaria. Es por esto por lo que su salto al programa que releva a la reina de las mañanas resultó ser muy llamativa por la diferencia de contenido. No obstante, la presentadora se encuentra muy feliz ante esta nueva etapa de su vida profesional.

"Presentar 'Ya es mediodía' era una oportunidad inmensa porque se acercaba a un terreno desconocido para mí y porque está siendo un aprendizaje importante, por tratarse de un programa en directo que aborda la actualidad", ha asegurado Ónega en una entrevista para 'Diez minutos' tras reconocer que "no dudó" en aceptar la oferta.

No obstante, sus inicios no fueron fáciles: "Cuando empecé en 'Ya es mediodía' me encontré en el centro de la diana que no conocía y yo era la misma persona que cuando hacía información parlamentaria. Era un ataque gratuito sin darme la oportunidad, ni a mí ni al equipo, de asentarnos, y me dolió. Ya está superado".

A pesar de ello, sostiene que le encanta presentar el programa de Telecinco, por lo que da todo cada día: "Me importan mucho las audiencias porque nos debemos a la gente, aunque no siempre sepas por qué unos días te acompañan y otros no". Además, ha reconocido que está encantada con los colaboradores del espacio y le gusta cuando "se enzarzan porque tienen formar diferentes de ver la misma noticia".









Aunque se encuentra en un momento muy diferente de su etapa profesional, recuerda con mucho cariño cuando era periodista parlamentaria: "Aprendí que no hay verdades absolutas. Todos tienen parte de razón, pero el discurso político tiene que salir de la trinchera porque los diputados tienen la oportunidad de hablar con todos los representantes políticos".

"Especialmente con la llegada de Vox"

"Los políticos no se llevan tan mal como os hacen creer. Y no están siendo responsables con su papel público. Los diputados y senadores tienen un altavoz que es la tribuna de oradores que amplifica lo que dicen trasladándolo a la calle. No se dan cuenta, aunque luego les veíamos en el patio hablando, o yéndose a tomar un café. Pero si eso no lo ven los ciudadanos, no sirve de nada", confesaba, dejando claro que es otra de las cosas de las que se dio cuenta durante esa etapa.

"Yo he visto discutir vivamente a Rafa Hernando con Pérez Rubalcaba y después se iban a arreglar lo que hubiera que arreglar. Eso ahora no existe, y es una de las razones por las que la política se ha deshumanizado. Y eso se debe, como dijo la presidenta del Congreso, porque se ha cerrado el bar del edificio. Se ha perdido el contacto personal, especialmente con la llegada de Vox. Se ha deshumanizado", agregaba, haciendo alusión a que, desde que llegó el partido liderado por Santiago Abascal, el panorama político ha cambiado mucho.

"Menos mal que se van salvando, gracias a que tenemos uns justicia independiente, el Congreso de los Diputados con todos los inconvenientes no deja de ser una Cámara de representación. Cada uno debe ser responsable de lo que hace y de ahí lo importante que es la honradez", zanjaba la conductora del espacio de Telecinco.