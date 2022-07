Sonsoles Ónega corta Ya es mediodía en pleno directo por la agresión a una reportera: "No me levantes la mano"

Este viernes, Sonsoles Ónega ha vuelto a formar parte de la parrilla de Telecinco al ponerse al frente de ‘Ya es mediodía’. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, la invasión de Rusia a Ucrania y el notable aumento de contagios por coronavirus estos últimos días, el programa ha dedicado gran parte del espacio a lo sucedido en Santovenia de Pisuerga (Valladolid). Un hombre ha matado a una persona y se ha escondido en una casa con rehenes tras herir a un guardia civil. Es por esto por lo que el equipo del espacio de Telecinco se ha trasladado hasta allí con Marina Vidal como reportera.

No obstante, lo que ha comenzado como una conexión normal ha terminado con la periodista siendo agredida. La presentadora se encontraba informando a los espectadores y a los colaboradores de la última hora sobre lo sucedía en la localidad de Valladolid cuando, de pronto, la cámara comenzaba a moverse bruscamente impidiendo mantener el plano. En ese momento, se podía oír a una joven increpando a la reportera, mientras se acercaba de manera muy agresiva.

Vidal se encontraba preparada en plena calle para actualizar la información de lo sucedido y, de pronto, una joven se acercó a ella muy amenazante. “Un momento, un momento, nuestra compañera Marina Vidal”, interrumpía de pronto la conductora del espacio para intentar averiguar lo que estaba sucediendo con la reportera. “¡Cuántas veces hay que deciros que no!”, se escuchaba gritar a la joven. “Estamos haciendo nuestro trabajo”, justificaba otra miembro del equipo en defensa de la reportera.

“¡Me suda el c…!”, insistía la chica, visiblemente alterada, mientras seguirá increpando a Vidal. “Que no me levantes la mano, que te parto la cara”, seguía exclamando. “No me la levantes tu a mí, que está haciendo un directo no os está sacando a vosotros”, le intentaba explicar la periodista, aunque sin mucho éxito. “¡Que me suda la p…!”, repetía la joven con la mano en alto con la intención de agredir a la comunicadora.









"Intervención de la Guardia Civil"



Asimismo, un chico se unía a la pelea y comenzaba a golpear la cámara. Fue entonces cuando la Guardia Civil se vio obligada a intervenir para que la situación no fuese a peor y para proteger al equipo del espacio de Telecinco. “Ay dios. Intervención de la Guardia Civil para proteger a nuestra compañera Marina Vidal que lo único que está haciendo es informar de lo que está pasando”, se lamentaba la conductora del espacio.

Cuando todo se había calmado, Ónega se dirigía directamente a su compañera para saber cómo se encontraba tras vivir este tenso momento. “¿Marina estás bien?”, quiso saber la presentadora. “Sí, sí, estamos bien”, aseguraba ella, aunque aparentemente tensa por lo que acababa de vivir. “Tranquila. Tú estás haciendo tu trabajo. En ningún momento la hemos visto ni acercarse ni intentar molestar o entorpecer el trabajo de la guardia civil que bastante tienen”, explicaba la presentadora.

Unos minutos después, la presentadora volvía a conectar con Vidal y aprovechaba para agradecer a su compañera de Antena 3 que hubiese defendido a la reportera, ya que la había librado de sufrir una agresión en pleno directo: “Momentos de gran tensión los que ha vivido nuestro equipo. Marina Vidal y Adrián Fernández, el cámara que ha grabado todo impecablemente pese a la tensión que habéis vivido. Marina asistida además por una compañera de Antena 3 porque si no cualquier cosa le podía haber pasado”.