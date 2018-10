Más allá de la "mariconez": otras canciones que hoy causarían polémica

"Siempre los cariñitos / me han parecido una mariconez, / y ahora hablo contigo en diminutivo / con nombres de pastel". He ahí la palabra de la discordia -"mariconez"-, en la letra de la canción Quédate en Madrid de Mecano. Esta semana uno de los grupos por excelencia de la movida ha vuelto a estar de actualidad porque una de las concursantes de 'Operación Triunfo 2018', María, se negaba a pronunciarla en la gala que se celebra este miércoles al considerar homófobo ese término.

El asunto causó revuelo en redes sociales. Mucho. Tanto que hasta la propia ex cantante de Mecano y jurado del concurso, Ana Torroja, se opuso al cambio de letra: "Yo no he autorizado a nadie cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo". A quien le competía esa prerrogativa es a su autor, José María Cano.

En un principio, el programa les permitió el cambio, pero después rectificó y finalmente tendrán que pronunciar la dichosa palabra. Veremos cómo queda todo esta misma noche.

En cualquier caso, no solo Mecano ha escrito letras en otros tiempos que, quizás a día de hoy, puedan causar polémica. Estos son algunos ejemplos:

"Si me pega me da igual / es natural" (1920) : Lo cantaba Sara Montiel en Es mi hombre. Hay más: "Solo vivo por él / mientras quiera serme fiel" o "Si me ofrece su amor / le perdono lo peor / a mi hombre". La canción es de 1920, aunque la española la versionó posteriormente.

Los payasos de la tele : ¿Todo inocencia y diversión? En apariencia -y en su contexto- sí, pero la letra de Los días de la semana de Gaby, Fofó, Miliki y Fofito esconde mensajes como este: "Martes antes de almorzar/ una niña fue a jugar / pero no pudo jugar / porque tenía que coser/ así cosía así, así / así cosía así, así / así cosía así, así / así cosía que yo la vi...". La canción se hizo popular en la década de los 70.