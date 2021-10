Sofía desvela el sistema de 'Pasapalabra' para dificultar que Pablo Díaz consiguiera el bote

'Pasapalabra' es el concurso más visto de Antena 3, tanto que suele acumular una cuota media del 20%. Son los duelos por el bote los que llaman la atención de los espectadores, ya que siempre suelen ser muy reñidos y resolver las 25 definiciones conlleva un gran premio económico. El pasado lunes, el concurso de Antena 3 volvió a hacer historia. Tras 62 programas a sus espaldas, Sofía Álvarez consiguió resolver las 25 palabras del Rosco, por lo que se hizo con el bote y con 466.000 euros.

Este momento ha tenido varias consecuencias en el programa. Sofía y Marco Antonio daban por finalizado su duelo y la concursante, por fin, se hacia con el bote. Esto también ha provocado que el gaditano tuviera que despedirse de todo el equipo y el presentador del programa de Antena 3.

Esto se debe a que, según dictan las normas del concurso, si uno de los concursantes se hace con el bote, ambos participantes se deben despedir del programa. Una norma que Sofía considera lógica: "Yo entiendo que no necesariamente es justo, pero entiendo también el motivo del programa para hacerlo. Sé que mi compañero volverá, pero también es verdad que hay muchos esperando volver y que volver puede suponer dos o tres años fácilmente. Entonces, entiendo que algunos se van en paz y otros con una frustración muy grande. He visto las dos cosas y las cosas se pueden entender".

Sofía se convirtió en la segunda concursante en llevarse el bote tras el mítico duelo entre Pablo Díaz y Javier Dávila. La participante sintió algo de respeto al ser la elegida para sustituir a estos concursantes, principalmente "por el respaldo de la audiencia", el finalmente tuvo: "Yo me centro en lo mío. Pablo Díaz y Javier Dávila son dos concursantes estupendos. Realmente, sí que pensaba en el respaldo de la audiencia".









"Nuestros roscos tenían tres cerrojos y los de Pablo cuatro"

"Me sorprendió y encantó el tener tanto respaldo de la audiencia y quiero agradecerlo. Es verdad que era verano y Pablo y Javier habían estado muchos programas... La audiencia nos respaldó y eso ha sido lo más importante. Yo pensaba en hacerlo lo mejor que pudiese, sin compararme con nadie. Además, lo que me gusta mucho de 'Pasapalabra' es que admiro a un montón de concursantes que son muy distintos entre ellos, tanto de temperamento como de estilo de jugar y hay sitio para todos en ese sentido", contaba en una entrevista para COPE.

Por otro lado, la concursante recordó el paso de Díaz y Dávila por el concurso de Antena 3 y reconoció que "el nivel es alto", dejando caer que encontraba más dificultad en los roscos de Díaz que en los suyos y en los de Marco Antonio: "Mi sensación es que nuestros roscos tenían tres cerrojos, como llamamos a las palabras más complicadas, y yo he visto muchos de Javier y Pablo con cuatro, aunque también he visto muchos con tres cerrojos".

"Y, sinceramente, nosotros ya hemos visto todos los roscos y también los hacíamos bastante bien. Igual no sacábamos 23, pero sacábamos 22. Si me dices que puede haber un acierto de media de diferencia, te lo compro. Probablemente, no llegue a uno, pero estamos hablando de uno, no de cuatro", explicaba, señalando que en los roscos de Pablo solía haber cuatro "cerrojos", lo que se lo complicaba más al participante.

"También creo que algo que daba la idea de que nuestros roscos eran más fáciles es que, al principio, contestábamos palabras muy complicadas en la primera vuelta. Entonces, como las decíamos con tanta velocidad y tanta naturalidad, pues podían dar la falsa imagen de que eran fáciles. En todos los roscos, se pueden contestar hasta 20 palabras", aclaraba Sofía.