Simeone sorprende a Pablo Motos al negarse a responder una pregunta en El Hormiguero: "No te voy a contestar"

Es lunes, Pablo Motos volvió a formar parte de la parrilla de Antena 3 tras el finde semana al ponerse al frente de ‘El Hormiguero’. El presentador recibió junto a Trancas y Barrancas a Diego Pablo ‘El Cholo’ Simeone, quien ha asistido para promocionar su nuevo documental de Amazon Prime Video, ‘Simeone: vivir partido a partido’.Se trata de una docuserie de seis capítulos en la que cuenta algunos de sus momentos más importantes tanto de su trayectoria profesional como de la personal.

En primer lugar, Motos ha sentido curiosidad por saber si “es pasión u obsesión lo que siente por el fútbol”. “Es pasión que después se hace obsesión naturalmente. Ese era el objetivo del documental, mostrar algo que siempre protesté y reclamé que no me gustaba, pero entendí que, a partir de los 51 años que ya tenemos, hay que contarle que detrás del entrenador o del jugador de futbol hay una persona que pasó por las mismas etapas que aquellos que lo verán. Por los hijos, por la separación, por una mujer que me volvió a dar la felicidad… Cosas de la vida. E intentamos transmitirla con simpleza. Porque creo que la vida por ese lado”, contestaba.

Es por esto por lo que trata de relativizar las cosas cuando se encuentra frente a una derrota: “Primero intento hacer sentir en casa que no me duele, aunque por dentro pienso que si uno no sabe identificar la derrota no puede disfrutar nunca de la mejor manera de la victoria, porque son dos cosas en común”. "¿Cómo definirías el cholismo?", le preguntó entonces el conductor del espacio de Antena 3. "El cholismo se generó gracias a la ayuda de un grandísimo club bien gestionado durante estos 10 años y de unos chicos que nos han llevado al presente", declaraba el entrevistado.





"No te voy a contestar"



Asimismo, también dejó aparcado el fútbol para contar una emotiva anécdota que vivió junto a su hija. Tal y como recordaba, este momento se dio cuando su pequeña de 4 años le escuchó decir por teléfono que el fútbol era su vida. "No papá, la familia es tu vida", le soltó entonces su hija, lo que le dejó completamente descolocada. "Dicho por una niña de 4 años, me hizo pensar", confesó El Cholo. A raíz de esto, remarcó lo importante que es para él "la mesa chica", donde se sienta con los más cercanos. "Ahí se dicen las verdades. Nos juntamos e intentamos liberarnos. Y ahí se ven lo que mis hijos me reclaman como padre", contaba.

Asimismo, también se vivió un momento algo tenso cuando el presentador quiso poner sobre la mesa la futura retirada del invitado. "¿Crees que cuando llegue el momento tendrás el valor para decir hasta aquí?", quiso saber Motos. "Siempre me guie por lo que siente mi energía, mientras yo me sienta fuerte, con energía, para adelante. Cuando no he sentido esa energía o las cosas no iban como yo quería, no pasa nada, la vida continúa", respondía el entrenador de fútbol.

"Entonces, ¿te sientes preparado?", insistió Motos. Ante esto, Simeone, con su habitual sonrisa, se negó a responder entre risas. "No te voy a contestar", se plantó el entrevistado, dejando sorprendido al comunicador, dado que los invitados no suelen rechazar alguna de sus preguntas.