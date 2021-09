Silvia Abril sufre un accidente mientras llevaba a su hija al colegio: "Esta mañana..."

Silvia Abril suele caracterizarse por tomarse todo con mucho humor y ser siempre muy alegre. Sin embargo, tal y como demostró durante su paso en ‘Masterchef Celebrity’, también es muy sensible y no le avergüenza llorar en público si lo necesita. A pesar de ello, ha vuelto a utilizar el humor y las redes sociales para compartir un doloroso momento que ha vivido este martes.

La actriz es muy activa en redes sociales, por lo que no ha dudado en compartir con sus seguidores una de sus caídas. Muchos omitirían este tipo de detalles al considerarse vergonzosos, no obstante, Abril lo cuenta tal y cómo sucedió y riéndose de ella misma. A pesar del susto, la comunicadora no se ha hecho nada grave y todo ha acabado siendo una anécdota que contar entre risas.

Según ha contado la propia Abril, se encuentra afrontando la vuelta al cole con su hija y, este martes, la llevó a la pequeña Joana al colegio para empezar el nuevo curso. Así lo plasmó la actriz con una imagen en sus redes sociales. En la fotografía se puede ver a la pequeña de camino al colegio y con la mochila cargada a la espalda.

Asimismo, también se puede apreciar que es un camino complicado de transitar por su inclinación y por encontrarse en la naturaleza. Como consecuencia, las escaleras por las que bajan están cubiertas de tierra, hojas y piedras, lo que puede provocar que te escurras su pisas mal. Esto es lo que pareció ocurrir a Abril.









"Me he caído de culo"

"Nuevos caminos", comenzaba escribiendo la humorista, haciendo referencia a la nueva etapa de su pequeña en el colegio. "Yo esta mañana me he caído de culo bajando a la escuela por este...", contaba Abril, confesando que se había resbalado durante la bajada que se ve en la imagen. "¡Qué h... me he metido! Me he reído sola un buen rato", contaba, dejando claro que fue una gran caída y que, al no hacerse demasiado daño, se lo tomó con humor.









De forma inmediata, sus seguidores reaccionaron a la publicación, celebraron que Abril no se haya hecho nada y el sentido del humor con el que se toma todo. "Ay amiga, caerse de emoción", "Lo mejor es cuando miras si alguien te ha visto y disimulas", "¡Madre mía! ¡Es que tiene su dificultad, Incluso para llevar a los chiquillos a la escuela ¡eres única!, "A mí me pasó también en la escuela, a la salida, todo lleno de gente", comentaban algunos usuarios.

Horas antes, Abril también compartió en su cuenta oficial de Instagram que se había sometido a una sesión de maderaterapia, un masaje en las piernas reparador, utilizando aparatos hechos con madera. No obstante, el efecto del masaje no le habrá durado demasiado, dado que, horas después, se quedó dolorida por la caída.