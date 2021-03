Silvia Abril confiesa en 'El Hormiguero' el trastorno que sufría y que afectaba a su físico: "Fue a más"

La noche del martes Silvia Abril volvió a 'El Hormiguero'. Esta vez, la actriz acudió al programa de Antena 3 con David Fernández para promocionar 'El éxito de la temporada', su nueva obra de teatro. Además de hablar de sus proyectos profesionales, Pablo Motos tuvo tiempo para preguntarles sobre aspectos más personales.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas salieron de la mesa y dieron paso a su juego 'Yo x ti, tú x mí', una sección que consiste en responder preguntas sobre la vida del otro, eligiendo entre varias opciones. De esta manera, los espectadores descubren datos muy curiosos de los entrevistados de manera divertida.

"¿Qué coleccionaba Silvia Abril?", preguntaron las hormigas a Fernández. El actor tenía que elegir entre tres opciones: Pelos de cejas y pestañas, legañas de sus gatos o jeringuillas usadas. Tras varios minutos pensando, ya que las opciones eran muy llamativas, el invitado respondió 'Pelo de cejas y pestañas' y resultó ser la respuesta correcta.

Ante su respuesta, tanto el presentador como los espectadores sintieron mucha curiosidad y no dudaron en preguntar por ello a Abril. "Era un TOC que yo tenía cuando era adolescente", confesó la actriz, dejando claro que fue un trastorno que sufría de adolescente pero que logró superarlo.

"Me daba un placer profundo, en clase tener el libro abierto y darme a la ceja, incluso estirármelas. Tengo fotografías sin cejas. Pasé unos años de mi vida sin cejas, me las arrancaba, hasta el punto de que mi madre me hizo unas manoplas porque la cosa fue a más y por las noches también me las quitaba", reveló. "Me podría haber dado por el bigote y me hubiera hecho un favor", bromeó para quitarle hierro al asunto.

Sus profesiones antes de ser actores

Gracias al mismo juego, los espectadores también descubrieron a qué se dedicaba Abril antes de ser famosa. Entre las opciones estaban "en una fábrica de bragas y sujetadores de lujo" o "como actriz en vídeos de la teletienda". A raíz de esto, la catalana reconoció que estuvo unos años trabajando en una fábrica de ropa interior: "Yo cortaba hilitos para que a las ricas no les rozara el chirimiri. Trabajé ahí un tiempo", contó.

De la misma manera, Fernández reconoció que, antes de ser cómico, había trabajado como vendedor a domicilio de joyas y ropa del hogar junto a su padre y su hermano. "Ya estaban los clientes hechos, nos compraban a plazos. Nos pagaban 1.000 pesetas a la semana o 4.000 al mes. Había gente que pagaba bien, que era la mayoría, pero había algunas señoras con las que te pegabas unas risas", recordó el actor.

"Me pasó de todo, como llegar a una casa, que salga la hija y diga: 'Mi madre no está. Dice que está trabajando'", contó como una anécdota. "Una vez entramos a cobrar y dice la hija: 'Mi madre no está'. Y vemos en el comedor las cortinas y unos pies que salían por debajo", señaló entre risas.