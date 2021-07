Santiago Segura se cabrea con Roberto Leal por la broma que le gasta en 'Pasapalabra': "Menos cachondeo"

Este verano va camino de convertirse en el verano favorito del presentador Roberto Leal. El programa que presenta, 'Pasapalabra', no deja de sumar audiencia y generar expectación en torno a lo que pasa en el programa. Esta ocasión a raíz de una pequeña rabieta de uno de sus famosos invitados que no ha dejado a nadie indiferente.

'Pasapalabra' lleva desde hace un par de semanas reventando los índices de audiencia y no ha parado de crecer desde que su archi famoso concursante, Pablo Díaz, ganase el tercer mayor bote de la historia del concurso. Díaz que tras el bote acudió a 'El Hormiguero', hizo que el programa de Pablo Motos fuese el más visto de la historia del programa con casi un 25% de share.

Este gran dato del programa de las noches de Antena 3, hizo del joven tinerfeño uno de los hombres del momento. Este pasado lunes, siguiendo la estela de 'El Hormiguero', el programa que conduce Roberto Leal, 'Pasapalabra' obtuvo un dato de audiencia espectacular con un minuto de oro de casi el 30% de espectadores. Prueba irrefutable del momento de gloria que vive el programa de las tardes de Atresmedia.

Jorge Peteiro / Europa Press





Esta semana han acudido al concurso televisivo como famosos, dos actores y humoristas que se encuentran inmersos en la promoción de su última película, "A todo tren. Destino Asturias", Leo Harlem y Santiago Segura. Los actores se vieron las caras en una de las pruebas más conocidas del programa, 'La pista musical'.

Ambos humoristas se enfrentaron en la prueba para ver quien reconocía primero una canción. "Esta canción la hemos escuchado todos y su año fue 2001. Por cinco segundos... música", comenzó el presentador andaluz. El primer turno de la prueba lo realizó Santiago Segura, que desconocía de que canción se trataba, tras el fallo de Leo Harlem que presionó el pulsador antes de tiempo.

La 'broma' de Roberto Leal a Santiago Segura en plena prueba de 'Paspalabra'

Tras este primer turno, el presentador dio paso a la siguiente pista, "Un verso de la canción: Todas las miradas van hacia su pelo", comentó Roberto Leal entre risas mientras observaba la calva de Santiago Segura, algo que provocó el "enfado" del actor, y las carcajadas del público y el resto de concursantes.

Una pista en la prueba musical haprovocado que el cómico y actor se enfadase ?? #Pasapalabra306https://t.co/rCDyavTPWm — Pasapalabra (@PasapalabraA3) July 13, 2021





"Menos cachondeo, por favor", comentó Segura mientras Leal rectificó, entre bromas, "no era un chiste". En ese momento, en el que aumentaron las risas de todos los presentes, el actor le replicó, "¡Me has mirado a mí!".

Tras este momento de humor, la prueba continuó siendo el turno del que había sido el primero en apretar el pulsador, Leo Harlem, que no supo responder. Acto seguido el turno pasó de nuevo a las manos de Santiago Segura que contestó, "si ya me he rebotado cuando la has dicho la primera vez. Tengo mucha rabia contenida por mi alopecia, pero no sé la respuesta".

Como última pista, después de otro turno en blanco, Roberto Leal les dio la pista definitiva, "El título original son cuatro palabras y yo os voy a decir seis: Y mientras más piso el acelerador". A lo que, por fin, el actor leonés, Leo Harlem, respondió "cuanto más acelero, más calentito me pongo... Es el hijo del Fary, Javi Cantero".