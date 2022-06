Santiago Segura revela su conversación con Antonio Resines cuando estaba en la UCI: "Dijo que no lo esperase"

Este domingo, Nuria Roca volvió a formar parte de la parrilla de laSexta al ponerse al frente de 'La Roca'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, la celebración en Madrid de la Cumbre de la OTAN, el aumento de contagios por coronavirus y la invasión de Rusia a Ucrania, la presentador dio paso a la entrevista de la tarde. Esta vez, recibió a Santiago Segura como invitado.

Al inicio de la entrevista, el actor recordó el accidente sufrió mientras rodaba 'Padre no hay más que uno 3'. "Estaba tan estresado que un día me levanté, fui a orinar y me desapareció el mundo. Me desperté con un dolor brutal, con un charco de sangre, y mi mujer gritando", comenzaba recordando. "Me había reventado la oreja, y me dieron 12 puntos. Fue la primera vez en mi vida que perdí el conocimiento", contaba el actor.

"Me dijeron que fue un síncope vasovagal por estrés. Le pregunté al doctor si aquello se podría repetir y me dijeron que no tenía por qué", aseguraba tras contar cómo le "cosieron la oreja" y le hicieron pruebas en las que "no vieron nada". "Me quedé con un agobio... ", reconocía. "Ese día, por suerte, no me tocaba dirigir, pero al día siguiente me tapaba la oreja con la peluca para que no se viera", apuntaba Segura, señalando que le dijeron que fue un episodio originado por el estrés.









Su conversación con Antonio Resines

Por otro lado, el actor contó las dificultades sufridas durante el rodaje de su última película, ya que se dieron una gran cantidad de contagios por coronavirus. No obstante, recordaba el caso de su compañero y amigo Antonio Resines, quien iba a dar vida al "abuelo". "Lo cogió y la productora me preguntó qué hacíamos con él, y yo les dije que él no solo era un actor, sino también mi amigo", recordaba.

"Tuve la gran fortuna de hablar de su mujer y me dijo que le llamase que estaba enviando notas de voz desde la UCI", comenzaba contando el entrevistado. "Le llamé y le pregunté que qué hacíamos y si le esperábamos. 'Paro el rodaje y te esperamos'", le decía Segura a Resines. "No, no. No sé si voy a salir y, si salgo, saldré echo polvo", le decía entonces el actor de 'Los Serrano'.

"Me dijo que no lo esperase. Me dio su bendición para sustituirle. Incluso hablamos de las posibilidades de quien podría sustituirle", señalaba el actor. "Y, al día siguiente, lo intubaron", contaba. "Te juro que si le llegan a intubar antes, me hubiera sentido muy mal sustituyéndole al ser actor y amigo", confesaba. Como consecuencia, "hicieron como 12 planes de rodaje" porque cada vez una persona daba positivo en coronavirus. "Entonces, paramos unos días", aseguraba, haciendo referencia cuando dio él positivo en Nochebuena.