Sandra Barneda desvela entre lágrimas el suceso que sacudió toda su infancia

La presentadora Sandra Barneda ha tomando esta semana el relevo de Ana Patricia Botín como la nueva protagonista del programa "Planeta Calleja". La periodista puso rumbo a Borneo para descubrir junto a Jesús Calleja las maravillas de este paraíso natural del Sudeste Asiático. Además, los aventureros también tuvieron tiempo para mostrar una de las realidades más tristes que asola el país, el cultivo del aceite de palma.

La deforestación que ha azotado Borneo ha sido para Barneda un ejemplo de lo que no se debe permitir: "Borneo es un ejemplo de lo que no hay que hacer por culpa de la deforestación", aún así, la catalana se planteaba qué se debe hacer ahora con todos esos cultivos y con todos los locales que viven de la producción de este aceite: "No al aceite de palma, pero qué hacemos con esta gente a la que le hemos quitado la selva y que vive ahora de la palma".

Una Sandra de lo más participativa que narró uno de los episodios más complicados de su infancia. Y es que la periodista es la pequeña de cuatro hermanos, una familia que tuvo que hacer frente durante una década a la leucemia que le fue diagnosticada al hermano mayor de Barneda: "La familia se tuvo que volcar en él y yo me sentí un poco sola. Esa tristeza con la que convives te hace que te cueste disfrutar de la vida".

A nivel profesional, Sandra Barneda se define como una mujer que terminó trabajando en lo que más le gustaba. Arrancó en Teledeporte y luego se fue a Antena 3. De su paso por Telemadrid asegura no tener un gran recuerdo porque "estaba demasiado politizado". "Di noticias que no quería", ha asegurado. También llegó a estar dos años sin trabajar: "No me cogían por exceso de currículo". Más tarde llegaron "Supervivientes" y "Gran Hermano", donde le encanta que todo ocurra "en directo".