Samantha Vallejo-Nágera señalada tras lo que hizo en la semifinal de 'MasterChef'

'MasterChef' ya tiene a sus cinco finalistas de su octava edición después de expulsar a José Mari. Luna, Alberto, Andy, Iván y Ana serán los candidatos que optarán por el delantal dorado en la final que se celebrará el próximo 6 de julio.

En una edición que ha tenido más polémicas que destellos gastronómicos, la semifinal estuvo protagonizada por varios encontronazos. Solo hay que echar un vistado por las redes sociales para ver como el público celebró la expulsión de José Mari después de varios gestos del aspirante que lo convirtieron en el más odiado. Principalmente las especulaciones que organizaba aprovechando su pin de la inmunidad, sobre todo, el boicot al Michael para expulsarlo.

El propio Jordi, volvió a mostrar esa faceta suya de 'poli malo' que desarrolla en el concurso, y que como él mismo ha afirmado, "le gusta porque le da más minutos en televisión". Lo hizo contra José María soltándole frase de tipo "aquí nos conocemos todos ya", mientras le acusaba de querar desestabilizar a Ana.

Los 'palos' a Samantha Vallejo-Nágera por sus gritos

A pesar de ver la faceta más cruda de Jordi Cruz, la que se llevó todo el protagonismo de la semifinal fue Samantha Vallejo-Nágera. La especialista en postres y catering fue muy criticada después de la actitud que mostró en la prueba de exteriores en la que los aspirantes viajaban al Soto de Mozanaque donde tenía que preparar un menú de cuatro platos diseñado por el prestigioso chef Eneko Atxa.

De esta manera debían cocinar platos como sopa de centollo con mantequilla de carcasas y tartar de remolachas, entre otros platos, para 36 cocineros solidarios que han ayudado a la sociedad en la crisis. Algo no debío gustar a la jurado de 'MasterChef' ya que se puso a gritar al equipo rojo por sus elaboraciones, subiendo el tono más de la cuenta.

Esta actitud no pasa inadvertida para el público del programa que no entendía este rebote de Samantha, ni tampoco las formas en las que se estaba dirigiendo a los aspirantes. No es la primera vez que tiene un ataque de gritos contra algún aspirante, ya que en la edición de 2019, también en una prueba de exteriores, estallaba contra Aitana de 'MasterChef 7'.

Tras este incidente, las redes también se cebaron con Samantha por su estilismo en la prueba de eliminación que recordaba a una cadena de comida rápida, o también hicieron hincapié en como en esta edición la juez no se ha sometido a ninguna prueba de cocina, poniéndose el delantal y dando alguna lección a los aspirantes, algo que sí han hecho Jordi Cruz y Pepe Rodríguez.

Samantha lo único que aporta a #MasterChef son los gritos — Natalia Valado (@Natalia_Valado) June 29, 2020

Los gritos se Samantha me producen dolor de cabeza. #masterchef — Serrano de Ubago (@serranoubago) June 29, 2020

¿Soy el único que quita el sonido cada vez que aparece Samantha para dar gritos? Solo sale para paseae, gritar, meter prisa y no explicar nada... #MasterChefpic.twitter.com/w3mjIKOXAt — Carlos (@carlosc234) June 29, 2020

"Ya sabéis la debilidad que me producen los actos solidarios"

Cualquiera lo diría por tu tono de voz, Samantha.#MasterChefpic.twitter.com/A8eNvYT19q — Miguel Heras �� (@ocontilde) June 22, 2020

Samantha haciendo promoción del Whopper de Burger King en #MasterChef ������ pic.twitter.com/LJiY9j37ie — DSB�� (@diegsb12) June 29, 2020

