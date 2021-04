Samanta Villar carga contra Mediaset y Carlota Corredera le da la razón: "Me avergüenza"

Con cada entrega, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' revoluciona las redes sociales y la televisión, ya que, además de convertirse en Trendig Topic, alcanza grandes datos de audiencia, siguiendo el ejemplo de su estreno, cuando alcanzaron un 33,3% de share. Es por esto por lo que los espectadores están muy expectantes ante cada episodio de este documental, dado que Rocío Carrasco se ha pronunciado tras estar 20 años en silencio y ha desvelado los motivos por los que se alejó de sus hijos, además de cómo fue en realidad su relación con Antonio David Flores.

La noche del miércoles, Telecinco emitió la octava entrega de la polémica docuserie. Esta vez, Rocío Carrasco no estuvo presente en el plató, pero Carlota Corredera contó con la presencia de diferentes expertas y colaboradoras, entre las que se encontraban Samanta Villar. La intervención de la presentadora de '21 Días' fue muy llamativa, ya que no dudó en criticar a la empresa que le da trabajo, al igual que al resto de medios, por haber aportado veracidad a las declaraciones de Antonio David Flores sin cuestionarlas durante 20 años en televisión.

Fue la presentadora quien puso el tema sobre la mesa al destacar una de las mentiras que el ex guardia civil dijo sobre Carrasco, lo que ella definió como un acto que "trasciende la manipulación". "En este caso, está bastante claro que ha engañado a la opinión pública, a compañeros, a programas, a colaboradores...", sentenciaba Corredera. "Lo que de verdad me asusta es la impunidad de personajes como Antonio David, porque me sobrecoge y me avergüenza que no cuestionábamos nada", aseguró la comunicadora, mientras Villar señalaba que Antonio David había manifestado su discurso "sin pruebas".

"Es verdad que no teníamos la versión de la otra parte, pero llegó un momento en el que compramos, palabra por palabra, su versión", reconoció Corredera, asumiendo su parte de culpa. "Porque hay que llenar minutos. Es que es el sistema. Te plantean un relato que no tiene ninguna veracidad, pero es verosímil, parece que es verdad. Entonces, ahora, opinemos, porque hay que llenar minutos", afirmó la colaboradora.

"Cuando he visto el 'time line', durante diez años aproximadamente, de todos los medios de comunicación: televisiones, revistas... Once años. Es terrorífico porque lo que ves es que es una industria entera", explicó la colaboradora de Telecinco haciendo referencia a las intervenciones de Antonio David en los diferentes programas de la cadena.

"Estamos en una de ellas"

"Esto ya trasciende la mala praxis de periodistas, de directores de programas y de revistas, de productores ejecutivos, de directores generales de empresas que cotizan en el Ibex 35... estamos en una de ellas", señaló la periodista tras afirmar que se trata de "toda una industria del corazón que se sostiene sobre la venta de historias, y da igual si son verdad o no".

"Me parece muy bien que hagamos autocrítica, pero me encantaría que viniera con un propósito de enmienda, porque si no, no vale para nada. ¿Qué vamos a cambiar a partir de ahora?", concluyó Villar, haciendo alusión en la labor de los programas de Telecinco en todo el caso de Rocío Carrasco.

Aunque Corredera dio la razón a su compañera, quiso pararla los pies al comprobar que todas las críticas iban dedicadas a su propia cadena. "Samanta, hija", le cortaba la presentadora a Villar. "No solamente Mediaset tenía programas del corazón", se defendió, dejando claro que otras cadenas también son culpables de no haber cuestionado el discurso de Antonio David. Lo que corroboró cuando Carrasco hizo referencia a "'Dónde estás corazón', en Antena 3" en el episodio.