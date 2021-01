'Sálvame' revela lo que pasó en la publicidad del 'Deluxe' y calló a Kiko Rivera: "Si no llega la pausa..."

El pasado sábado,Kiko Rivera volvió a presentarse en el plató de 'Sábado Deluxe' para hablar del conflicto con Isabel Pantoja y darle un ultimátum para acabar con el conflicto. Es por esto por lo que la hija de la tonadillera dio a su madre un plazo de 24 horas para ponerse en contacto con él. De lo contrario, si no recibe noticias suyas, tomará medidas legales.

Como consecuencia de la herencia de Paquirri, de la que Pantoja se apoderó sin dejar apenas nada para sus herederos, el DJ reclamó a su madre tres millones de euros. Sin embargo, el hijo del torero aseguró que este es solo el "paso previo" que debe dar para poder actuar judicialmente.

"Es un paso higiénico y estratégico", explicó el colaborador de 'Sálvame', dejando claro que está dispuesto a llegar a los tribunales con su madre, si ésta no reacciona ante sus peticiones. "Tiene que dar primero la oportunidad a su madre de solucionar los problemas económicos. Él sabe que su madre tiene bienes y que la herencia de su padre, con buena fe, es rescatable. Aunque diga que no tiene esperanzas, sí las tiene", agregó.

Tras recordar todo lo sucedido en el 'Deluxe', este lunes, los colaboradores de 'Sálvame' analizaron las declaraciones del músico en el plató de Telecinco, asegurando que pudo haber dicho mucho más sobre su madre pero que prefirió callarse para no alimentar el enfrentamiento.

A raíz de esto, Kiko Matamoros confesó que si no llega a ser por una de las pausas publicitarias, la situación se habría complicado, dado que el entrevistado no habría tenido un tiempo para tranquilizarse y no soltarlo todo sobre su familia.

El colaborador se refería a lo que Rivera contó sobre como trataban a su hermana, Isa Pantoja. Según reveló el propio invitado, tanto su madre como su tío Agustín la insultaban cuando era pequeña con descalificativos xenófobos.

"Hablé con él en todas la pausas y gracias a que hubo una pausa él reflexionó un poco, paró y levantó el pie, pero si no llega la pausa, aquí arde Troya, pero ya de verdad", confesó Matamoros, dejando claro que Rivera podría haber dicho mucho más al respecto, unas declaraciones que habrían hundido a su familia materna.

"¡Olvídate de meter mierda con mi primo!"

Por otro lado, el DJ también hizo algunas declaraciones sobre su prima, Anabel Pantoja. Tal y como contó, a Anabel siempre la han criticado mucho en Cantora, incluso sus tíos consideran que está del lado de los "enemigos", por lo que la incluyen en ese bando.

Ante esto, la colaboradora de 'Sálvame se mostró muy apenada y contó que, tras salir del 'Deluxe', había tenido una conversación positiva con su primos. Este hecho indignó mucho a Matamoros, quien opinó que Rivera hizo un retrato "devastador" de su prima, a partir del cual mostró de parte de quién está Anabel.

"¡Olvídate de meter mierda con mi primo, que eres muy jartible!", exclamaba Anabel, quien no puedo retener las lágrimas al presenciar como su familia se va a pique y van saliendo cada vez más secretos que los enfrentan.