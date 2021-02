Salvador Illa se negó a hacerse la PCR antes del debate en TV3 por las elecciones catalanas

Desde que se conoció que Salvador Illa abandonaría el Ministerio de Sanidad para convertirse en candidato en las elecciones catalanas, las polémicas no han dejado de salir en torno a su presentación. Empezando por abandonar su puesto en el Gobierno en plena tercera ola, dado el aumento de contagios por coronavirus.

De la misma manera, este miércoles, horas después del debate electoral de TV3, ha vuelto a salir a la luz una polémica que podría perjudicar a su candidatura. El candidato del PSC a las elecciones catalanas se negó a hacerse la prueba PCR y de antígenos antes de participar en el debate emitido por la cadena autonómica .Lo que más ha llamado la atención, es que el resto de participantes si se habían sometido a la prueba antes de presentarse en el plató.

Dado el revuelo causado, Illa se ha mostrado muy enfadado ante la noticia adelantada por Nació Digital y no ha tardado en retractarse. El político ha asegurado que solo se ciñó al protocolo, el que apuntaba que "no se aconsejaba".

Illa no creyó necesario someterse a ninguna prueba antes del debate, ya que, según ha asegurado, el protocolo no lo obliga. Mostrándose muy obediente, se negó a hacerse la prueba y confirmó que estaba libre de contagio. Tras anunciarse la información, el político se limitó a decir que estaba limpio y que no hacía falta.

Sin embargo, muy ofendido por las acusaciones, aprovechó la ponencia en el New Economy International Forum para aclarar lo sucedido. Illa ha afirmado que siempre se hace la PCR cuando el protocolo así lo aconseja pero que, en este caso, las recomendaciones sanitarias no veían necesario hacerse el test antes del debate.

Asimismo, ha asegurado que en el plató se cumplían todas las medidas de seguridad: el uso de mascarillas en todo momento, menos cuando se colocaron en sus puestos para el debate, y la distancia de seguridad entre los candidatos.

Las explicaciones de Illa

Esta misma mañana, en una entrevista para 'Els Matins', espacio de TV3 presentado por Silvia Heredia, el candidato mantuvo su discurso: "¿Por qué me lo tenía que hacer por la tarde y por la mañana no?", se ha quejado el político. "Los protocolos sanitarios no aconsejan hacer pruebas PCR en estas condiciones", ha insistido.

"Toda la estrategia de testeo se tiene que hacer de acuerdo con unos protocolos", ha agregado tras recordar que hacer las pruebas del coronavirus "no es un capricho" y que él debe ser "el primero en ser coherente". "Defiendo firmemente seguir lo que recomiendan las autoridades sanitarias, y no recomiendan en estas condiciones hacerse una PCR ni un antígeno y por eso no lo hice", ha explicado.

"Yo en esto no creo que nos tengamos que mover por cuestiones de imagen, sino que creo que nos tenemos que mover por lo que se tiene que hacer", ha señalado para después afirmar que son los políticos los que tienen que "predicar con el ejemplo". "Puede haber gente que necesite hacerse una PCR o un antígeno", ha declarado, ya que "no sobran", por lo que "defiende lo que se tiene que hacer". "Justamente por una cuestión de imagen rechazo hacerme este tipo de pruebas", ha concluido, queriendo zanjar la polémica.